Liberan a 14 mujeres que estaban siendo obligadas a prostituirse en pisos de Valencia

Engañaban a mujeres en situación de vulnerabilidad haciéndoles creer que aceptaban un trabajo como masajistas para, una vez aceptaban el puesto, obligarles a ejercer la prostitución. Conscientes de los pocos recursos de los que disponían sus víctimas, las presionaban con todo tipo de chantajes y castigos si no cumplían con todas las tareas que sus explotadores les mandaban, sometiéndoles a un control personal exhaustivo, además, para tenerlas controladas en todo momento.

Por estos hechos han sido detenidos los miembros de un entramado criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres. Se trata, según precisa la Policía Nacional en un comunicado, de siete mujeres y tres hombres, que obligaban a prostituirse en contra de su voluntad a mujeres en prostíbulos habilitados en pisos de Torrent y Catarroja. Fruto de esta operación policial se ha conseguido liberar a 14 mujeres.

Las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia se iniciaron después de que los policías, a través de declaraciones de diversas víctimas de origen sudamericano, tuvieran conocimiento de la posible existencia de un entramado criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.

A raíz del análisis de las informaciones recibidas, se averiguó que tal explotación se producía en casas de citas destinadas al ejercicio de la prostitución, que estaban regentadas por las principales investigadas.

Control personal exhaustivo

A raíz de las indagaciones policiales, los agentes tuvieron conocimiento de que algunas de las víctimas acudían a la casa de citas creyendo que iban a trabajar como masajistas. Una vez eran explotadas sexualmente, los presuntos autores las sometían a un exhaustivo control personal con el fin de mantener la actividad delictiva.

Libretas con anotaciones, dinero en efectivo, drogas, armas y otros efectos incautados tras los registros a las viviendas donde residían los explotadores sexuales. / Policía Nacional

Para ello, las mantenían localizadas a través del teléfono móvil, así como mediante cámaras de videovigilancia, estando obligadas a pagar multas económicas en caso de no cumplir con las reglas de las casas. Además, en caso de no satisfacer a las cabecillas de la organización, eran expulsadas mediante el uso de la fuerza.

En el transcurso de la investigación, la Policía Nacional consiguió determinar los diversos pisos y lugares donde ocurrían los hechos delictivos, ubicados en Torrent y en Catarroja. Pudieron también identificar y localizar a siete personas como sospechosas.

Tras la práctica simultánea de dos entradas y registros en las casas de citas, además del domicilio particular de dos de las detenidas, ubicado en Alfafar, los policías intervinieron diversos útiles para la distribución de sustancias estupefacientes a los clientes, documentos de contabilidad y control económico relativos a los servicios sexuales y venta de drogas.

Multas "por no limpiar"

Encontraron, además, libretas con anotaciones sobre ganancias y multas económicas que se imponían a las víctimas "por no limpiar", "no hacer presentación a los clientes" o "ausentarse de la casa sin justificación", entre otros motivos. Asimismo, se incautó un revólver detonador con apariencia real, así como diversas dosis de cannabis dispuestas para su venta y dinero en efectivo.

Noticias relacionadas

La operación culminó con la detención de diez personas, siete mujeres y tres hombres, como presuntas autoras de delitos relativos a la prostitución, pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública. El operativo permitió liberar a 14 víctimas que ejercían la prostitución en contra de su voluntad, la cuales eran sometidas a un control personal exhaustivo por parte de sus explotadores.