Socuéllamos
Muere un trabajador arrollado por un tren mientras trabajaba en mantenimiento de vías en Ciudad Real
El aviso ha sido dado sobre las 3.23 horas, tras producirse el siniestro en la vía entre Socuéllamos y Villarrobledo
EP
Un trabajador de 42 años ha fallecido este jueves arrollado por un tren mientras trabajaba en mantenimiento de vías de ferrocarril en Socuéllamos (Ciudad Real).
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 3.23 horas, tras producirse el siniestro en la vía entre Socuéllamos y Villarrobledo.
Al lugar de los hechos se han desplazado bomberos del Parque de Tomelloso, para liberar al trabajador atropellado por el tren, que transportaba mercancías peligrosas.
También han sido activados una UVI móvil y un helicóptero medicalizado, aunque, tras liberar al trabajador, tan solo se ha podido dar cuenta de su fallecimiento in situ.
Asimismo, han acudido al aviso agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Socuéllamos.
- Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna
- Un gran grupo de la cerámica prepara un ajuste de plantilla: se esperan despidos en una de las áreas de la empresa
- El bosque 'encantado' de Castellón que debes conocer esta primavera
- Ya es oficial: las obras del corredor mediterráneo se retrasan en Castellón
- Marcelino premia al Villarreal y regala un suculento premio a la plantilla por ganar en San Mamés
- Una enfermera agradece al personal sanitario de Castellón que le salvó la vida tras sufrir un embarazo ectópico: 'No esperamos ni 15 minutos
- Vila-real quiere que lluevan las compras: 1.000 paraguas de regalo en apoyo al comercio local
- Castellón Sénior activa su edición 2026/2027: plazos y cómo apuntarse a los viajes para mayores de la Diputación