"Mamá, estoy en apuros": así estafaron 42 personas de Valencia más de 220.000 euros a víctimas en toda España

Se hacían pasar por los hijos de sus víctimas para solicitarles dinero a través de una aplicación de mensajería instantánea alegando como pretexto cualquier urgencia. De esta manera conseguían estafar a decenas de personas por todo el territorio nacional, a las que defraudaron más de 200.000 euros. Ahora, tras una exhaustiva investigación policial, la Policía Nacional ha detenido en la provincia de Valencia a 42 personas como presuntas autoras de numerosas estafas utilizando la cada vez más popular modalidad bautizada como 'hijo en apuros'.

Las investigaciones de estos hechos se iniciaron en junio de 2025, aunque no ha sido hasta ahora cuando la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana ha informado a través de un comunicado que, tras meses de seguimiento e investigación, los agentes han conseguido cazar a los presuntos responsables, 34 hombres y ocho mujeres, acusados de cometer numerosas estafas por todo el país obteniendo como botín una importante suma de dinero. En concreto, se han esclarecido 46 denuncias a nivel nacional. El valor de lo estafado asciende a 221.477 euros.

El grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, cuyos agentes han asumido la investigación, se pusieron en marcha tras recibir diversas denuncias en las que se ponía en conocimiento de las autoridades diversas estafas que se estaban llevando a cabo usando la misma modalidad: "el hijo en apuros". Así, durante las pesquisas los agentes pudieron identificar y localizar a los presuntos responsables, todos ellos residentes en la ciudad de València y en otros municipios y ciudades de la provincia.

Además, gracias a su rápida actuación, llegaron a tiempo para frenar varias estafas que estaban en curso y pudieron llegar a bloquear diversas transferencias fraudulentas, que las víctimas habían ordenado y que los acusados estaban pendientes de recibir, por un importe que en su conjunto asciende a los 18.924 euros. Este dinero jamás fue recibido por los timadores y las cantidades fueron reintegradas a sus legítimos propietarios.

¿Qué es el timo del 'hijo en apuros'?

Si bien la modalidad de estafa del 'hijo en apuros' es un timo cada vez más conocido por la sociedad, lo cierto es que todavía existe demasiado desconocimiento entre la población, especialmente entre las personas mayores, que se han convertido en el objetivo de los estafadores. La pregunta es, ¿cómo puedo saber que me están intentando estafar con este timo?. La modalidad de estafa del 'hijo en apuros' consiste en que los autores, tras contactar con las víctimas a través de una aplicación de mensajería instantánea, se hacen pasar por sus hijos y les solicitan determinadas cantidades de dinero empleando diferentes pretextos.

Los estafadores utilizan siempre teléfonos móviles diferentes a los habituales de los hijos, afirmando escribir desde el de un amigo y necesitar un ingreso de dinero urgente en un número de cuenta que detallan a continuación, a fin de supuestamente adquirir otro teléfono móvil y no estar incomunicados. En caso de que la víctima del fraude finalmente haga un ingreso en la cuenta bancaria aportada por el estafador, este continúa con el engaño ofreciendo otros pretextos para que realice más pagos urgentes.

Por otro lado, las cuentas bancarias donde se recibe el dinero estafado están a nombre de personas llamadas "mulas", que actúan como colaboradoras necesarias con este tipo de organizaciones delictivas, encargándose de recepcionar el dinero defraudado y disponer de él de la forma en la que le indique la organización, complicando de este modo el seguimiento del mismo por parte de los investigadores.

Captadores de 'mulas'

Quienes actúan como "mulas" son captados por miembros de la organización de diferentes modos: a veces, les ofrecen cierta cantidad de dinero por colaborar con ellos; otras, les abonan un porcentaje del dinero estafado como compensación, y en ocasiones las captan con supuestas ofertas de empleo, recibiendo un dinero por adelantado por un trabajo que en realidad no han realizado. En el transcurso de la investigación, fueron identificadas y detenidas ocho personas que actuaban como captores de "mulas".

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Desde la Policía Nacional recuerdan a las personas a las que hayan intentado captar que deben comunicarlo a la Policía cuanto antes, a fin de poder bloquear las cuentas y devolver a las víctimas las cantidades estafadas. Al colaborar con la investigación y no participar en el hecho delictivo, no existe responsabilidad penal, pero si realizan el primer envío de dinero donde les indique la organización, estarían colaborando con la estructura delictiva, siendo por tanto responsables de un delito de estafa.