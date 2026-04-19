Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoVivienda en CastellónApp GVA+ SalutDía del libroAgenda fin de semana
instagramlinkedin

La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido

Ten cuidado antes de coger el coche

Vídeo: La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido

Vídeo: La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido

Candela Rodríguez

Benito Domínguez

A menudo descuidamos lo que guardamos en el habitáculo, sin saber que ciertos objetos o hábitos pueden acarrear sanciones drásticas: desde multas de hasta 30.000 euros hasta la retirada del carné de conducir.

Carga suelta y seguridad de pasajeros

El habitáculo no es un almacén. Cualquier objeto mal ubicado puede convertirse en un proyectil en caso de frenazo o colisión:

  • Objetos sueltos: Mochilas, botellas o bultos en la bandeja trasera deben ir sujetos o en el maletero.
  • Mascotas: Es obligatorio que viajen con un arnés específico (nunca solo con collar) o en un transportín debidamente anclado al vehículo para evitar que salgan despedidos.
Un control de tráfico.

Un control de tráfico. / Guardia Civil

Prohibiciones graves y sustancias peligrosas

Existen elementos que, por su naturaleza, están estrictamente regulados o prohibidos:

  • Detectores de radar: Su simple presencia en el coche es motivo de sanción grave.
  • Materiales peligrosos: No se pueden transportar químicos, explosivos o armas sin el permiso especial correspondiente.

Distracciones y gestos en el semáforo

Estar detenido en un semáforo en rojo no significa que puedas bajar la guardia. Acciones como maquillarse, leer, comer o beber pueden castigarse con 200 euros y la pérdida de 2 puntos.

Otras conductas que afectan a la atención y conllevan multas de 80 euros son:

Noticias relacionadas

  • Discutir con los pasajeros o besar al copiloto.
  • Morderse las uñas.
  • Hacer gestos ofensivos a otros conductores.
  • Normas de circulación y civismo
  • Uso del carril: Circular por el carril central o izquierdo cuando el derecho está despejado se sanciona con 200 euros.
  • El claxon: Solo debe usarse para evitar accidentes o en emergencias. Usarlo por frustración conlleva una multa de 80 euros.
  • Mantenimiento en vía pública: Lavar el coche o realizar reparaciones mecánicas en la calle está prohibido, con multas que oscilan entre los 30 y los 3.000 euros según la gravedad y la ordenanza municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos nuevas marcas 'premium' preparan su apertura en el centro comercial Salera de Castellón
  2. Fallece la joven que se precipitó desde un edificio de Castelló el Viernes Santo
  3. Galería de imágenes: Búscate en el concierto de Fito & Fitipaldis en Castelló
  4. Fito y Fitipaldis en Castelló: horario, accesos, aparcamiento y todo lo que debes saber del concierto en el Recinto Ferial
  5. Calzados Segarra de la Vall d'Uixó se hace más grande: compra la marca riojana Notton
  6. Adjudicada en subasta la macronave de Frost-trol: esto es lo que se paga por ella
  7. Sanitat rectifica y facilita el acceso a la nueva app GVA+ Salut: vuelve el pin de cuatro cifras
  8. Juan García Ripollés recibirá la Alta Distinción de la Diputación de Castellón en reconocimiento a su trayectoria

Queda't amb nosaltres, amic Jesús!

¿Qué servicios ofrece y cuáles son las principales consultas de la Casa de la Familia de Castelló? Primer balance

¿Qué servicios ofrece y cuáles son las principales consultas de la Casa de la Familia de Castelló? Primer balance

Los extranjeros ya copan seis de cada diez nuevos empleos en Castellón

Los extranjeros ya copan seis de cada diez nuevos empleos en Castellón

Adiós a la oficina tradicional: el tirón de los ‘coworking’ erige a Castellón en paraíso de los nómadas digitales

Adiós a la oficina tradicional: el tirón de los ‘coworking’ erige a Castellón en paraíso de los nómadas digitales

La intrahistoria del Castellón-Burgos: el tifo de Culla, el grupo de 'guiris' y el final feliz

La intrahistoria del Castellón-Burgos: el tifo de Culla, el grupo de 'guiris' y el final feliz

Oda al valencià a Vila-real en una Festa per la Llengua amb La Fúmiga com a gran reclam

Oda al valencià a Vila-real en una Festa per la Llengua amb La Fúmiga com a gran reclam

Uno de los campeones de la Europa League se asoma a su adiós en el Villarreal: “He estado aquí 15 años, esto es mi vida"

Uno de los campeones de la Europa League se asoma a su adiós en el Villarreal: “He estado aquí 15 años, esto es mi vida"

De los oficinistas a los 'coworkers'

Tracking Pixel Contents