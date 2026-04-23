Detenido un maestro de Infantil por abusos a un alumno de cuatro años en la Ribera

Agentes de la Guardia Civil de Cullera han detenido en un municipio de la Ribera a un maestro de Educación Infantil por supuestamente agredir sexualmente a un alumno de cuatro años. La intervención del Instituto Armado se produjo después de la denuncia presentada por la familia del menor, que alertó de unos hechos que habrían tenido lugar dentro del centro escolar, que Levante-EMV no cita expresamente para preservar el anonimato del pequeño.

Según fuentes cercanas a la investigación, el docente habría aprovechado su posición de autoridad para cometer los presuntos abusos, en un contexto que jurídicamente se enmarca en el denominado prevalimiento, donde no es necesaria la violencia explícita al existir una relación de superioridad sobre la víctima.

Aunque de momento solo hay una denuncia, las fuentes consultadas aseguran que la Guardia Civil continúa investigando para saber si hay más víctimas o se trata de un caso aislado, algo poco habitual cuando se trata de abusos sexuales sobre el alumnado por parte de algún profesor.

En libertad, pero con alejamiento

Tras su detención, el profesor fue puesto a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Sueca que estaba ese día en funciones de guardia. La magistrada acordó su puesta en libertad con medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento que le impide aproximarse a menos de 50 metros del niño o comunicarse con el menor por cualquier medio mientras continúa la investigación del caso.

Dictar libertad provisional, como es el caso, es la decisión judicial más habitual en estos casos, máxime cuando el investigado tiene arraigo social, familiar y laboral, lo que hace prever que no va a sustraerse a la acción de la Justicia mientras se tramita el procedimiento y se llega a juicio.

Apartado de la docencia

Por su parte, la dirección del centro escolar ha activado de inmediato el protocolo establecido para este tipo de situaciones y ha apartado al docente de sus funciones, garantizando así la protección del alumnado y la normalidad en el funcionamiento del colegio. Desde el equipo directivo se insiste en la colaboración con las autoridades y en el respeto al proceso judicial en curso.

Uno de los próximos pasos clave será la declaración del menor en la denominada cámara Gesell, un espacio especialmente diseñado para evitar la revictimización. En este entorno, el niño será entrevistado por profesionales especializados mientras las partes implicadas siguen la sesión desde otra sala, sin interferir en su testimonio.

¿Hay más casos?

El caso ha generado una profunda preocupación entre familias y docentes, reabriendo el debate sobre la prevención, detección y actuación ante posibles situaciones de abuso en entornos educativos.

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Mientras tanto, la investigación continúa bajo secreto y a la espera de nuevas diligencias que permitan esclarecer los hechos y, sobre todo, establecer si se trata de un caso aislado o si hay más víctimas. Para ello, se tomará declaración no solo a los padres del menor sobre el que se habrían cometido esos abusos sexuales, sino también a otras familias para ver si han detectado en sus hijos algún cambio en el comportamiento o conductas habituales en menores que han sido víctimas de violencia sexual.