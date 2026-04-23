La Policía Nacional investiga la agresión sexual a una tik-toker internacional

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Gandia investigan una agresión sexual que sufrió una mujer, de 35 años de edad, en la playa de Gandia. Algunos la conocen porque crea contenidos en redes sociales, entre ellas Tik-Tok, según han señalado a este periódico fuentes consultadas a pesar de ser de nacionalidad extranjera. La mujer, de nacionalidad extranjera y que este periódico no revela para preservar la identidad de la víctima, se encontraba pasando unos días en la playa de la capital de la Safor desde donde pensaba ir subiendo diversos vídeos de su estancia.

Fue un hombre, vecino del Grau de Gandia, quien cuando paseaba a su mascota se percató de unos sollozos que emanaban de entre dos coches por lo que, la sorpresa fue mayúscula, cuando al ir a ver de dónde provenían se tropezó con una mujer que, en cuclillas y tapándose la cara, no cesaba de llorar.

Al no entenderla, ver la situación en la que se encontraba la mujer y cómo estaba en shock el vecino optó rápidamente por alertar a la Policía Nacional que mandó varias dotaciones al lugar. Tras atender a la víctima y recoger los primeros indicios sobre lo ocurrido, la trasladaron de urgencia al Hospital Francesc de Boja de Gandia donde quedó ingresada para una exploración. Los vehículos policiales, con la poca información que habían podido obtener de la mujer agredida, comenzaron una batida por la zona y alrededores de donde fue encontrada la mujer en busca de alguien con las características que apenas había podido dar la mujer agredida.

Tras recabar esa poca información que pudo aportar la tik-toker los agentes comenzaron paralelamente una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido así como dar con el paradero del agresor o agresores. Los agentes de la Policía Judicial así como de la UFAM comenzaron a rastrear las cámaras de vigilancia que pudieran haber captado alguna imagen durante el recorrido, previo y posterior, de la víctima y de su agresor o agresores. También se analizan las redes sociales por si había recibido algún mensaje amenazante o había quedado con alguna persona o simplemente fue un encuentro casual en un local de ocio de la playa de Gandia que acabó en agresión sexual.

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En busca de pistas

Los investigadores también se han entrevistado con el vecino que paseaba la mascota y que la descubrió entre los dos coches, así como con otra vecina de la zona que pudo haber oído algo cuando estaba en el balcón de su casa. Los agentes también han intentado averiguar si alguien de la calle donde ocurrió la agresión sexual pudo oír alguna voz, grito, o cualquier cosa que pueda aportarse a la investigación.

La agredió sexualmente dejándola, literalmente, tirada entre dos coches y marchándose del lugar.

Según ha podido saber Levante-EMV la chica fue abordada por, al menos, un desconocido cuando caminaban por una calle de la playa de Gandia tras supuestamente haber estado en locales de ocio. En un momento que se investiga el hombre se abalanzó sobre ella y la agredió sexualmente dejándola, literalmente, tirada entre dos coches y marchándose del lugar.

De ahí la importancia en el rastreo de las redes sociales para ver si, simplemente se trata de una mujer que sube ocasionalmente vídeos o por el contrario es una creadora de contenidos y pudiera alguien haberse obsesionado con ella. O simplemente que hubiera conocido a un depredador sexual esa noche en un local de ocio. Hasta que no se recupere del todo y así lo aconsejen los médicos, los datos que aporta son vagos y confusos.

Aunque, en principio, sí hay confirmación de una agresión sexual se está analizando si fue un acto repentino y salió el agresor de un punto en concreto abordándola rápidamente mientras caminaba por la calle o si, por lo contrario, entablaron alguna conversación previa. Lo que sí pudo aportar la víctima es que la abordó y todo sucedió muy rápido.

Los servicios médicos trataron de calmar a la víctima al tiempo que, en la exploración, recogían los indicios necesarios para poder dar con el autor iniciando así el protocolo de atención a víctimas de agresión sexual. Los vestigios encontrados serán remitidos al Instituto Nacional de Toxicología en Barcelona para que pueda extraer huellas o vestigios de adn del agresor y cotejarlo en las bases de datos.

También los agentes se han puesto en contacto con el consulado para intentar localizar a algún familiar de la mujer agredida para notificarle su situación.

Gran revuelo en el vecindario

A pesar de que la agresión ocurrió hace varios días en una zona tranquila entre el Grau y la playa de Gandia, el hecho, ha causado gran revuelo entre los vecinos tanto por el despliegue esa noche como por las investigaciones y las preguntas que han realizado los agentes estos días para tratar de ir completando el rompecabezas que les pueda llevar a detener al autor o autores.

No es muy habitual que se produzcan este tipo de delitos en la capital de la Safor pero bien es cierto que, la mayoría de veces a tenor por los datos, los agentes de la Policía Nacional concluyen la investigación deteniendo al autor y poniéndolo a disposición de la autoridad judicial.

Aún así, el número de casos resueltos por los agentes encargados de este tipo de delitos suele ser muy alto en la comisaría gandiense aunque, afortunadamente, es muy bajo el número de agresiones sexuales que se cometen o se denuncian en el ámbito de la Policía Nacional. Ello da seguridad, sobre todo a las mujeres, así como a los vecinos de Gandia que saben que cuando se produce un delito de este tipo se intenta resolver de la mejor forma posible y poniendo al autor a disposición de la Justicia.

No sería el primer caso

El hecho que se entremezclen las redes sociales y una agresión sexual no es nuevo en Gandia. Tal y como publicó en exclusiva Levante-EMV en su día, las redes sociales fueron determinantes para situar al asesino en serie Dinamita Montilla en Gandia y vincularlo con la desaparición de Ester Estepa.

La última persona que estuvo con Ester, a día de hoy el principal sospechoso de su muerte, es un personaje harto conocido por la policía, el asesino en serie José Jurado Montilla, alias ‘El Titi’ o ‘Dinamita Montilla’, en prisión desde el 20 de mayo de 2024 por su quinto crimen conocido, el de un joven estudiante de Ingeniería Informática de 22 años asesinado a tiros en Málaga en 2022.

Cabe recordar que Dinamita Montilla regresó al lugar donde fue encontrado el cadáver de Ester y solía retransmitir en redes sociales sus viajes y lugares por donde pasaba. Un lugar recóndito, entre cañas y acequias, a los pies de la montaña de San Juan o Castillo de Bayrén, en las proximidades del acceso a la playa de Gandia,

La zona además, conecta con acequias por donde puede pasar una persona y permite el drenaje de esta parte del marjal de la capital de la Safor. Por allí, de puede pasar desde los ullals y el polígono de Alcodar a la otra parte de la carretera. Es una zona muy poco transitada a pie, por lo que fue aprovechado por quien asesinó a la andaluza para ocultar su cadáver.

Las redes sociales llevaron a saber que el Dinamita Montilla estuvo en Gandia con Ester Estepa

De hecho, cuando se le pierde la pista a Ester Estepa es en agosto y no es hasta principios de año cuando unos senderistas tropiezan con lo que parecía un cráneo humano. Tras ponerlo en conocimiento de la Policía Científica de la Comisaría de la Policía Nacional, recogieron el cráneo y los vestigios hallados y los derivaron al Instituto Nacional de Toxicología. Allí, para sorpresa de muchos, el adn dio positivo y puso nombre al cráneo.

Ello llevó a tener que acudir a la zona donde los senderistas hallaron el cráneo y peinar palmo a palmo los cañaverales y acequias porque había que localizar más restos óseo de Ester Estepa y ver si además, podían aportar algún vestigio delo que le pudo suceder. Aquí también fueron cruciales las redes sociales para poder reconstruir las últimas horas de ella así como las de Dinamita Montilla, compañero que se cruzó en su camino y que recorrieron varios puntos de la geografía valenciana.

Lo más sospechoso también fue que El Dinamita cumplió con la máxima del asesino de regresar de nuevo a la escena del crimen, y lo hizo además grabando un vídeo sobre cómo regresaba, sin decirlo pero se localiza, a la tumba de Ester Estepa.

Agresiones en locales

Aunque la playa de Gandia y el Grau suelen ser zonas de ocio tranquilas, en los últimos meses se han producido diversos incidentes tal y como ha venido publicando este periódico. El primero de ellos ocurrió a principios de año cuando un hombre agredió a otro en la terraza de un pub dejándolo clínicamente muerto tan solo de un puñetazo que le dio. El hombre, un lituano de 45 años, falleció a los pocos días de haber sido agredido.

La Policía Nacional se hizo caro de la investigación y detenía a las pocas horas a uno de los implicados en la reyerta, y al día siguiente al supuesto autor. El primer detenido, fue un joven búlgaro de 24 años de edad, fue recibido por el juez de la plaza 1, y tras prestar declaración, quedó en libertad sin medidas cautelares debido a que no hay indicios de su participación en la agresión.

No ocurrió lo mismo con el joven de 25 años, de nacionalidad española, que fue conducido por la Policía Nacional ante el titular de la plaza n.º 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gandia, que estaba en funciones de guardia ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como investigado por un delito de homicidio.

No era la primera vez que el detenido, de nacionalidad española, se veía envuelto en alguna reyerta, pues sus conocimientos en artes marciales le llevaron, años atrás, a causar lesiones de gravedad a otra persona lo que le supuso el ingreso en prisión. Tras salir de ella ha vuelto a regresar, esta vez no por lesiones graves sino por homicidio.

El primero de ellos ocurrió a principios de año cuando un hombre agredió a otro en la terraza de un pub dejándolo clínicamente muerto tan solo de un puñetazo que le dio

También a principios de este mes de abril, tal y como adelantaba en exclusiva Levante-EMV dos personas serán detenidas por cortarle el cuello a otra en una reyerta en un aparcamiento de una zona de ocio de la playa de Gandia.

Gracias a la rápida intervención de personal de la discoteca, amigos y policías que llegaron se pudo salvarla vida de este joven dado que las heridas que presentaba, por la zona donde se las produjeron, pudo haber sido cuestión de minutos que falleciera en el acto.

En esta ocasión, la Policía Nacional lograba detener a dos jóvenes de 19 y 20 años de edad quienes tras contar lo sucedido ante el juez fueron enviados a la cárcel Antoni Asunción-Valencia II de Picassent acusados de tentativa de homicidio y lesiones, por lo que les fue decretada prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Normalidad en Semana Santa y Pascua

En la cara opuesta a estos hechos delictivos se encuentra la Semana Santa y Pascua, donde la playa de Gandia ha estado llena de jóvenes portugueses que celebran cada año su fin de curso escolar en la zona. A pesar de haber congregado a entre 6.000 y 9.000 jóvenes que llenaban los hoteles de la playa de Ganda y disfrutaban del sol, la arena, los chiringuitos, el deporte y por la noche de los festivales musicales, no ha habido que lamentar incidentes graves que se hayan tenido constancia.

De hecho, fuentes consultadas esos días señalaban lo tranquilas que habían sido las jornadas a pesar del gran incremento de gente que había acudido a la playa de la capital de la Safor a divertirse.

En la parte contraria ya se piensa en el refuerzo policial que se deberá acometer de cara al cada vez más cercano verano en la playa de Gandia. Un lugar donde la población se duplica alcanzando, según años, cifras entre los 150.000 y los 170.000 habitantes en temporada alta lo que provoca lógicamente mayor número de intervenciones policiales si bien, en los últimos años no han sido de gravedad.

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Así las cosas, de cara a la operación verano serán de nuevo la Policía Nacional y la Policía Local las que se coordinarán para poder abarcar toda la playa de Gandia y no dejar de lado tampoco la ciudad, a escasos kilómetros y donde la seguridad ciudadana en verano también está asegurada.