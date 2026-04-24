El conductor de un bus de turistas da positivo en cocaína
El chófer estaba a la espera de recoger a un grupo de 25 turistas de nacionalidad china, a quienes había dejado previamente visitando el centro histórico de la ciudad
Redacción Levante-EMV
Agentes de la Comisaría de Proximidad del Marítimo de la Policía Local de València realizaron un control rutinario el pasado miércoles de comprobación de transportes en la Avenida de los Naranjos nº 1 (rotonda de Cataluña), dentro del refuerzo de inspecciones sobre transporte público en general, VTC, taxis y autobuses.
Durante la actuación, realizada a las 19.51 horas, se procedió a la verificación de la documentación de un autocar, cuyo conductor fue sometido a una prueba de detección de sustancias tóxicas y estupefacientes, arrojando un resultado positivo en cocaína.
En ese momento, el vehículo no transportaba pasajeros, aunque se encontraba completamente cargado de equipajes. El conductor estaba a la espera de recoger a un grupo de 25 turistas de nacionalidad china, a quienes había dejado previamente visitando el centro histórico de la ciudad.
Como consecuencia, el autocar quedó inmovilizado y los turistas fueron trasladados en taxis hasta Benicasim. La empresa propietaria del vehículo, con sede en Albacete, envió al día siguiente a otro chófer para hacerse cargo del autobús.
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