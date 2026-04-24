Una mujer sana de 56 años recibirá el suicidio asistido tras no superar la muerte de su único hijo

Wendy Duffy, una mujer británica de 56 años y sin enfermedades físicas graves, ha decidido poner fin a su vida mediante suicidio asistido en una clínica de Suiza tras años marcada por el dolor de la muerte de su único hijo. Su caso ha provocado una fuerte controversia en Reino Unido y ha reabierto el debate sobre los límites legales y éticos del derecho a morir.

Duffy, originaria de Reino Unido, perdió a su hijo Marcus, de 23 años, en un accidente doméstico ocurrido hace cuatro años. Según ha relatado en declaraciones recogidas por medios británicos, el joven murió asfixiado después de atragantarse con medio tomate cherry que se le alojó en la tráquea tras comer un sándwich. “Creen que debió quedarse dormido con la boca llena”, explicó. Para ella, el único consuelo es pensar que “no hubo forcejeo”.

Desde entonces, asegura que su vida perdió todo sentido. La mujer recibió tratamiento psicológico durante años e incluso intentó suicidarse previamente, un episodio tras el que estuvo a punto de quedar en estado vegetativo. Sin embargo, sostiene que ninguna terapia consiguió convencerla de que merecía la pena seguir viviendo.

“Ya no siento ninguna alegría, no tengo ningún deseo de seguir viviendo”, declaró al Daily Mail. También defendió su decisión con una frase que resume su postura: “Mi vida, mi decisión”. Duffy afirma que no quería volver a intentar quitarse la vida por sus propios medios, ya que la persona que la encontrara “tendría que lidiar con eso el resto de su vida”. “No quiero que nadie pase por eso”, añadió.

Ante la imposibilidad de acceder al suicidio asistido en Reino Unido, Duffy viajó a Suiza, donde esta práctica está permitida bajo determinadas condiciones. Allí ha sido aceptada por Pegasos, una clínica especializada que, según las informaciones publicadas, le habría requerido varias evaluaciones psiquiátricas. El procedimiento tendría un coste aproximado de 10.000 libras, unos 11.500 euros.

La mujer ha preparado con detalle sus últimos momentos. Ha escrito cartas a sus seres queridos, ha elegido la ropa que quiere vestir y ha seleccionado la canción que desea escuchar al morir: Die With A Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars. También ha contado que la clínica se ha puesto en contacto con su familia para informarles de su decisión y que ella tiene previsto despedirse de ellos por teléfono desde Suiza.

“El centro es muy bonito; desde la habitación hay una vista preciosa del jardín”, explicó. También ha pedido morir con la ventana abierta, según contó, por la idea de que su espíritu no quede atrapado.

El caso ha generado especial polémica porque Duffy no padece una enfermedad terminal ni una dolencia física incapacitante. Su decisión se basa en el sufrimiento emocional provocado por el duelo.

En Reino Unido, el suicidio asistido sigue prohibido. Una propuesta de ley pretende regularlo, pero con condiciones estrictas: estaría limitado a pacientes terminales con una esperanza de vida inferior a seis meses y requeriría evaluaciones médicas y de expertos. Aunque el texto fue aprobado en la Cámara de los Comunes, permanece bloqueado en la Cámara de los Lores.

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Mientras tanto, casos como el de Wendy Duffy vuelven a situar el foco en Suiza y en el llamado “turismo de suicidio”, el fenómeno por el que personas viajan a países donde esta práctica está permitida para poner fin a su vida.