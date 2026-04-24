Pesadilla en la carretera: Ocho horas de atasco kilométrico tras arder un camión con bombonas

Caos en la autopista. El viaje desde Oviedo hasta Gijón y Avilés se convirtió en una pesadilla para cientos de conductores. La principal vía de comunicación por carretera en Asturias sumó este jueves ocho de atasco kilométrico y al mediodía llegó a registrar dos caravanas casi seguidas (a una distancia de poco más de cuatro kilómetros).

En el primer caso las retenciones continuaron hasta bien entrada la tarde, ya que el camión accidentado no pudo ser retirado por completo de la zona hasta entonces, con la intervención de varias grúas, invadiendo uno de los dos carriles en dirección Gijón/Avilés.

El accidente tuvo lugar por la mañana a la altura de Llanera, tras comenzar a arder un camión. Los bomberos del Principado de Asturias, con base en Mieres y La Morgal, así como los de Oviedo pusieron rumbo con un gran dispositivo a la zona al trascender que el camión llevaba, según parece, algunas bombonas. Según refirieron testigos, se produjeron explosiones por ello.

El siniestro se originó a la altura del polígono industrial de Silvota y generó importantes retenciones en la autopista "Y". El gran despliegue de emergencias logró controlar con rapidez las llamas, mientras que las patrullas de Tráfico de la Guardia Civil reordenaron la circulación en un punto crítico de la red viaria asturiana. Las retenciones se alargaron durante horas.

El conductor del vehículo siniestrado pudo salir por su propio pie de la cabina y fue el primero en alertar al 112 Asturias del importante incidente. Se trata de un camión de obra de limpieza y pintura para carreteras. Al parecer, las bombonas de gas que llevaba son las que se utilizan para las máquinas de pintar.

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El segundo siniestro ocurrió al mediodía por el choque entre varios vehículos en la ronda de Oviedo. Este siniestro llegó a provocar un atasco de dos kilómetros, que sumado al de más adelante, convirtió el trayecto entre Gijón y Oviedo en un tortuoso viaje.