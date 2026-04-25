Investigación
Dos detenidos por intento de agresión sexual a una menor de 16 años en un parque en Alicante
Los dos arrestados por la Policía Local son también menores y la víctima pudo huir cuando la rodearon en el Cabo de la Huerta
Agentes de la Policía Local de Alicante detuvieron este viernes por la noche a dos menores de 15 años por un delito de intento de agresión sexual a una menor de 16 años en un parque situado junto a la avenida Costa Blanca, en la zona del Cabo de la Huerta, según han informado a este diario fuentes policiales.
Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la noche de este viernes en el parque Adolfo Suárez de Alicante. Según los primeros datos recabados por la Policía Local en el lugar de los hechos, una menor de 16 años fue rodeada por dos menores con la intención de agredirla sexualmente, aunque no lo lograron y la chica logró escabullirse.
La Policía Local fue alertada del suceso y dos patrullas desplegadas en Playa de San Juan se desplazaron al lugar y arrestaron a los dos implicados, que fueron identificados y comprobaron que eran menores de edad.
Fuentes policiales han señalado a este diario que en este parque de Adolfo Suárez se están registrando últimamente muchos problemas en ese parque, donde se congrega un grupo de jóvenes que son los causantes de diversos incidentes.
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