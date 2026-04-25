La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido

A menudo descuidamos lo que guardamos en el habitáculo, sin saber que ciertos objetos o hábitos pueden acarrear sanciones drásticas: desde multas de hasta 30.000 euros hasta la retirada del carné de conducir.

Carga suelta y seguridad de pasajeros

El habitáculo no es un almacén. Cualquier objeto mal ubicado puede convertirse en un proyectil en caso de frenazo o colisión:

Objetos sueltos: Mochilas, botellas o bultos en la bandeja trasera deben ir sujetos o en el maletero.

Mochilas, botellas o bultos en la bandeja trasera deben ir sujetos o en el maletero. Mascotas: Es obligatorio que viajen con un arnés específico (nunca solo con collar) o en un transportín debidamente anclado al vehículo para evitar que salgan despedidos.

Un control de tráfico. / Guardia Civil

Prohibiciones graves y sustancias peligrosas

Existen elementos que, por su naturaleza, están estrictamente regulados o prohibidos:

Detectores de radar: Su simple presencia en el coche es motivo de sanción grave.

Su simple presencia en el coche es motivo de sanción grave. Materiales peligrosos: No se pueden transportar químicos, explosivos o armas sin el permiso especial correspondiente.

Distracciones y gestos en el semáforo

Estar detenido en un semáforo en rojo no significa que puedas bajar la guardia. Acciones como maquillarse, leer, comer o beber pueden castigarse con 200 euros y la pérdida de 2 puntos.

Otras conductas que afectan a la atención y conllevan multas de 80 euros son:

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