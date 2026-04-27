Muere una persona mientras subía las escaleras hacia el monasterio de Montserrat
El personal médico ha intentado reanimar a la víctima, pero no se ha podido hacer nada para salvarle la vida
Clara Torradas Cura
Una persona murió este domingo, por causas naturales, mientras caminaba por el Camí de les Aigües en el macizo de Montserrat, en el término de Monistrol.
Fuentes de los Bombers, que recibieron el aviso a las 13:07 del mediodía, explicaron que la víctima quedó inconsciente cuando subía las escaleras del camino que va hacia el monasterio de Montserrat. Hasta el lugar de los hechos se desplazó un helicóptero, y el personal médico le practicó maniobras de reanimación para intentar reanimarlo, pero finalmente no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Los Bombers avisaron a los Mossos d'Esquadra, que procedieron a realizar el levantamiento del cadáver.
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