La Policía detiene a un hombre por matar a golpes a un gato de su expareja en la calle

La Policía Local de Torrevieja detuvo el lunes a un hombre que golpeó brutalmente a un gato hasta matarlo en plena calle. El animal era propiedad de su expareja. Se han abierto diligencias por un supuesto delito de maltrato animal al que se suma el de violencia de género tras la denuncia de la mujer en el cuartel de la Guardia Civil.

Los hechos se produjeron en la calle Jacarilla, situada al sur del casco urbano de Torrevieja. La Policía Local recibió el aviso por parte de los vecinos que presenciaron cómo el hombre estampó al animal contra la pared y continuó pateándolo después. Al lugar de los hechos acudieron cuatro patrullas que, tras comprobar que el animal había fallecido, redujeron y esposaron al hombre, que se encontraba muy alterado, bajo los efectos del alcohol y las drogas, siendo trasladado en primer lugar al centro de salud y posteriormente al cuartel de la Guardia Civil.

Vecinos

Una actuación que la Policía Local llevó a cabo, además, por la propia seguridad del arrestado, puesto que en la calle se había concentrado un importante número de vecinos generándose una tensa situación en la que increpaban al presunto agresor por el episodio que acababan de contemplar. Los vídeos con una parte de la agresión al animal fueron remitidos por la Policía Local a la Guardia Civil. Poco después su exmujer presentó una denuncia por violencia de género.

La violencia vicaria que se ejerce utilizando a animales de compañía para causar daño emocional a la mujer, está reconocida legalmente como una forma de maltrato instrumental, penalizándose el daño o muerte de los animales como estrategia de control y violencia de género con penas de cárcel. El concejal de Seguridad, Federico Alarcón, puso en valor la intervención de la Policía Local con el arresto y las averiguaciones realizadas por los agentes con posterioridad.

Protección Animal

Los servicios veterinarios del albergue animal han realizado un informe sobre las lesiones y la causa de la muerte del felino.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrevieja a través de la Concejalía de Protección Animal, condenó y rechazó "absolutamente" los hechos que han dado como resultado la muerte de un gato a golpes en la calle. El presunto autor de los hechos ha sido detenido por la Guardia Civil y la Policía Local le ha imputado un presunto delito de maltrato animal.

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"Con estas líneas expresamos nuestra sincera consternación y reafirmamos nuestro compromiso con la protección animal y el rechazo absoluto de cualquier forma de maltrato. Igualmente, nos unimos en el sentimiento de todos los colectivos animalistas ante este triste y deleznable suceso", según indicaban las redes sociales del área que dirige la edil Concha Sala.