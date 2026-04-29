Muere un hombre apuñalado en Ibiza

Un hombre ha muerto apuñalado esta tarde en la Playa d'en Bossa, en Ibiza. Los sanitarios han estado alrededor de una hora tratando de reanimarle, pero ha sido imposible salvarle la vida. "Es una puñalada muy fea", han comentado quienes en ese momento se encontraban en el lugar del suceso.

Los hechos han sucedido alrededor de las cuatro y cuarto de la tarde, cuando un hombre con una puñalada, en el torso, según relatan los testigos presenciales, se ha desplomado en la calle Alzines, en la Playa d'en Bossa, justo frente al local de la asociación de vecinos. Una persona que en ese momento aparcaba en la zona ha sido quien se ha encontrado con el hombre, al parecer, joven. La mujer acababa de aparcar en la calle y estaba en el interior del vehículo, haciendo tiempo mientras miraba el móvil. En ese momento ha escuchado un golpe en la parte trasera del coche, momento en el que ha salido para ver qué pasaba.

Ensangrentado y sujetándose el torso con las manos

Ha sido entonces cuando ha visto al hombre, completamente ensangrentado y que se sujetaba el torso con las manos y que, finalmente, ha acabado desplomándose en el suelo. Muy nerviosa ha conseguido dar el aviso al 112. En ese momento, aunque el bar de la asociación de vecinos está cerrado, en la zona se encontraban algunos de los socios, que acuden a las clases que se imparten en el local social. Esta tarde, explican, tocaba clase de espardenyes, por lo que había gente en la zona.

Personas que se encontraban allí en ese momento explican que han visto a la víctima con otras dos personas que hablaban en un idioma extranjero justo antes del suceso. Esas dos personas, explican, han desaparecido del lugar de los hechos. En ese momento cuatro amigos, también italianos, se han acercado hasta el lugar al enterarse de lo que había pasado, pero les han impedido pasar el cordón policial.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y dos ambulancias, una de ellas una UVI móvil. Los sanitarios han estado casi una hora tratando de reanimar al hombre, pero ha sido imposible recuperar sus constantes vitales. Se da la circunstancia de que la calle en la que han sucedido los hechos es la frontera entre los municipios de Ibiza y Sant Josep, pero la acera en la que la muerte corresponde a este último.

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La Guardia Civil se hará cargo de la investigación.