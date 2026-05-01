Localizan en Millares a un hombre de 69 años que llevaba diez horas desaparecido

Fueron horas angustiosas para la familia, sobre todo para su mujer, quien al ver que no regresaba a casa, denunciaba la desaparición voluntaria de su marido a las diez y media de la mañana del pasado 28 de abril. Tras disponer de los datos imprescindibles que facilitó la esposa como apariencia, vestimenta, así como necesidades médicas se activó el protocolo de búsqueda en la zona de Millares.

Los agentes de la Benemérita, según han informado en un comunicado, pudieron saber que las últimas personas que habían visto al hombre, de 69 años de edad, fueron un brigada forestal que explicó haberlo visto sobre las once y media de la mañana y, un familiar del desaparecido que lo vio poco después, sobre las doce del mediodía, por un camino de Millares.

Ambos testimonios apuntaban a que el hombre se habría dirigido caminando a la zona del barranco de la localidad. Una zona de difícil acceso con barrancos, cuevas, desniveles y pozas, por lo que se activó un dispositivo de búsqueda donde participaron patrullas de la Guardia Civil de la Compañía de Requena; la Unidad Aérea de la Guardia Civil; tres dotaciones de Bomberos de la Generalitat Valenciana y dos Brigadas forestales del consorcio.

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La caída de la noche podía poner en peligro la vida de esta persona que, finalmente, sobre las ocho y cuarto de la tarde fue divisado por el helicóptero de la Guardia Civil. Tras aterrizar en la zona, pudieron recogerlo y constatar que se encontraba en óptimas condiciones de salud.