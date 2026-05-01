Una pareja de EE UU naufraga con un kayak en Calp y logra, tras 40 minutos en el agua, hacerse ver por una embarcación

Ruta turística y hoy providencial. Los tripulantes de una embarcación de excursiones marítimas han salvado la vida a una pareja de turistas estadounidenses (él tiene 59 años y ella 55) que habían alquilado un kayak y que han naufragado a un cuarto de milla mar adentro del Penyal d'Ifac de Calp. La embarcación hacía la ruta de siempre. La casualidad los ha llevado a donde nadaban, ya con dificultad, los dos náufragos. Estos hacían señales desesperadas. Los tripulantes los han subido a bordo. Les han dado ropa de abrigo. Los han llevado al puerto de Calp, donde esperaban los sanitarios de dos ambulancias, una de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del servicio de playas calpino.

Los rescatados sufrían hipotermia. Ha sido del todo providencial que la embarcación de excursiones marítimas pasara cerca de donde los dos turistas aguantaban a flote, pero ya ateridos de frío, tras irse a pique su kayak.

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Situación angustiosa

Los kayaks se alquilan para darle la vuelta al Penyal d'Ifac. Pero, en este caso, la pareja se ha distanciado mucho de la costa. El kayak se ha hundido. La situación era angustiosa. Ahora no hay tanto tráfico de barcas como en verano. Cuando han advertido que se acercaba una embarcación turística, han empezado a agitar los brazos. Esa embarcación era su "tabla de salvación". Han permanecido en el agua unos 40 minutos. La ruta de las excursiones marítimas ha sido hoy providencial. Esta pareja de turistas, pese a la mala pata del naufragio, ha tenido luego muchísimas suerte.