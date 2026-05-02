Granada
Muere una escaladora tras caer desde unos 200 metros en Sierra Nevada
Una llamada ha alertado a emergencias 112 de Andalucía del accidente pasadas las 10:45 horas
EFE
Una mujer ha fallecido este sábado tras caer desde unos 200 metros de altura mientras hacía escalada en un corredor de la cara norte de Sierra Nevada, en el término de Güéjar Sierra (Granada).
Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, una llamada ha alertado del accidente pasadas las 10:45 horas.
En la llamada, se ha solicitado ayuda para una escaladora que había sufrido una caída de unos 200 metros en el corredor central de la cara Norte del Mulhacén, en el municipio de Güéjar Sierra.
Hasta este punto se han desplazado personal del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y agentes de la Guardia Civil, que ha movilizado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim).
Debido a las complicaciones del terreno, los agentes especializados han acudido a la zona en un helicóptero de la Unidad Aérea.
Fuentes del instituto armado han confirmado al 112 que la escaladora, sobre la que no han trascendido más datos, ha fallecido.
Tampoco se conocen detalles de cómo se ha producido este siniestro mortal.
- Fallece un hombre en las inmediaciones del ambulatorio de Rafalafena de Castelló
- Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló
- ¿Qué van a hacer en Pirámide? Una empresa de Estados Unidos compra la antigua discoteca de Cabanes
- El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
- Un bar de Castellón prepara el mejor cremaet del mundo: 'Lo preparamos con miel de la Serra d’Espadà y mucho cariño
- Emotivo reencuentro de la promoción de 1976 del IES Ribalta: música, insignia, camisetas y recuerdos
- El pleno de Castelló aprueba 10,9 millones para inversiones y el veto a los menús halal en guarderías municipales
- Pirámide ha costado lo que vale una casa: la intrahistoria de la compra de la icónica discoteca