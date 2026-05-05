Denuncia a su novio por malos tratos, okupa su casa y graba desde allí videos eróticos para OnlyFans

Denunció que su ex novio la maltrababa y la obligaba a tener relaciones sexuales. Logró una orden de alejamiento y se quedó a vivir en una casa con finca propiedad de la familia del hombre.

Desde allí grababa vídeos eróticos que colgaba en OnlyFans. Pero dos juezas no han creído su historia: una ha archivado su denuncia por malos tratos y otra le ha ordenado irse de la casa y la finca que okupa, según los autos y la sentencia a los que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

Imagen de la entrada a la finca y la casa que consta en el sumario del caso. / SUCESOS

"Riesgo medio"

La mujer aseguró en su denuncia que, a finales de 2024, tras unos meses de relación con este hombre, él había comenzado a insultarla y a maltratarla. Que la había obligado a tener relaciones sexuales y que, en una ocasión, la había empujado contra la puerta de la casa donde vivían. Relató varios episodios de violencia. Fue valorada como de "riesgo medio" en el sistema de protección Viogen.

Desde que denunció los supuestos malos tratos, la mujer se quedó en la casa y la finca y el hombre no podía acercarse a menos de 500 metros de allí. Mientras la policía y la justicia le investigaban, ella grabó algunos vídeos eróticos que luego colgaba en la plataforma OnlyFans y otras redes sociales.

"Un plató de escenas porno"

La abogada del hombre, Beatriz Uriarte, del despacho Ospina Abogados, advirtió al juzgado que se estaba "trivializando" un asunto tan grave como la violencia de género y puso ejemplos de esa actividad en su escrito de defensa, el hombre, decía: "se ha visto privado de su casa para que sea un plató para grabar escenas pornográficas".

Otra imagen del interior de la finca, a las afueras de Madrid. / SUCESOS

En uno de esos vídeos, la mujer, que se hace llamar "okupafinca", aparece disfrazada de granjera con poca ropa, lleva una cesta llena de botellas de leche y pregunta: "¿quieres saber lo que hace la lechera cuando llega de ordeñar a sus vaquitas?". En otro, bautiza el lugar donde se ha instalado, una casa a las afueras de San Sebastián de los Reyes (Madrid), con finca y animales, como "la casa del terror".

La mujer asegura que ese tipo de vídeos ya los grababa con su ex pareja durante su relación sentimental. Niega haberse aprovechado de quedarse sola en la propiedad para convertir el lugar en un plató de grabaciones pornográficas.

"Posible ánimo espurio"

Tras la investigación, la jueza encargada del caso, titular del número 1 de Violencia de Género en Alcobendas,(Madrid) decretó su archivo el pasado 8 de abril. En el auto, la magistrada apunta "un posible ánimo espurio en la denuncia" porque días antes su ex pareja le había comunicado que debía irse de la finca donde se había instalado, propiedad del padre del hombre. Ella, según el auto de la jueza, se negó a irse y le hizo entonces a su ex pareja "reclamaciones económicas y de otras atenciones" que éste rechazó.

La jueza ha archivado la denuncia por malos tratos después de analizar varios testimonios que desmentían esos supuestos episodios violentos. "No hay elementos objetivos que corroboren la versión de la denunciante", señala. El auto indica, por el contrario, que "hay algunos hechos que exculpan al denunciado".

Durante la investigación, el hombre aportó decenas de mensajes de whatsapp con la mujer, algunos de contenido sexual explícito, que, según el auto de la jueza contienen "expresiones inapropiadas" por parte de los dos, pero no revelan un patrón de "dominación ni sometimiento".

Ella recurre

En conversación con este medio, la mujer explica que ha recurrido esa decisión judicial e insiste en su denuncia: "El hecho de que se haya archivado no quiere decir que mi denuncia sea mentira. No me extraña que muchas mujeres no quieran denunciar. Es un proceso muy difícil", explica. Añade que tiene una hija pequeña y que "aunque la sentencia no es firme, a él ya le han retirado la orden de alejamiento que nos protegía a mí y a mi hija".

Orden de desahucio

El reciente archivo de la denuncia de malos tratos es la segunda derrota judicial que sufre la mujer. El 27 de enero de 2026, otra jueza de Alcobendas la condenó por un delito leve de usurpación y ordenó que fuera desahuciada de la casa y la finca.

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El dueño, el padre de su ex novio, le había pedido "varias veces" y "amablemente" que se fuera de allí, tal y como reconoció ella durante el juicio. "Soy la primera que quiere marcharse lo antes posible", explica la mujer, "pero tengo una hija de 12 años" que está escolarizada en un colegio cercano. Añade que ella está estudiando un ciclo formativo y buscando un trabajo para poder pagar un alquiler.