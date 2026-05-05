Detenido en València tras atracar una farmacia con un cuchillo de grandes dimensiones

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 62 años acusado de atracar una farmacia tras amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a las trabajadoras del establecimiento. El arrestado intentó hacerse con la recaudación de la caja registradora, aunque finalmente huyó sin conseguir su objetivo, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de abril, sobre las 10.00 horas, en una farmacia situada en el distrito valenciano de Trànsits. Dos agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial y que prestaban servicio de paisano, observaron a tres mujeres muy alteradas en las inmediaciones del establecimiento.

15 centímetros de hoja

Las mujeres explicaron a los policías que eran empleadas de la farmacia y que acababan de sufrir un atraco. Además, indicaron a los agentes la dirección en la que había huido el presunto autor.

Según las primeras averiguaciones, minutos antes un hombre vestido con ropa de trabajador y con guantes de látex había entrado en la farmacia. Una vez dentro, habría amenazado a las empleadas con un cuchillo de unos 15 centímetros de hoja y les habría exigido la recaudación de la caja registradora.

Las trabajadoras lograron salir del establecimiento y ponerse a salvo. El sospechoso, al no conseguir acceder al dinero, abandonó la farmacia y emprendió la huida.

Tras comprobar que las víctimas no presentaban lesiones, los agentes iniciaron una persecución para localizar al presunto atracador. Poco después consiguieron darle alcance y se identificaron como policías.

Persecución

En un primer momento, el hombre hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y se llevó la mano hacia el lugar donde presuntamente guardaba el arma blanca utilizada en el atraco, haciendo ademán de sacarla. Ante una nueva orden policial, finalmente arrojó el cuchillo, que fue intervenido por los agentes.

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El varón fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Según la Policía Nacional, el arrestado cuenta con numerosos antecedentes policiales, la mayoría por hechos similares. Tras su detención, ha pasado a disposición judicial.