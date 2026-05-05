A prisión dos detenidos por un violento robo en una óptica y herir a una empleada
Los dos arrestados por la Guardia Civil fingieron ser clientes para distraer a una trabajadora y apoderarse de gafas valoradas en más de mil euros
La Guardia Civil ha detenido a dos varones de 30 y 35 años por un delito de robo con violencia e intimidación cometido en una óptica en Novelda, donde una empleada sufrió diversas lesiones como consecuencia de la violencia que emplearon para lograr huir. Los dos arrestados, que acababan de ser detenidos unos días antes por una decena de hurtos, han ingresado en prisión preventiva.
Los hechos ocurrieron el pasado 27 de marzo, cuando dos hombres accedieron al establecimiento haciéndose pasar por clientes. Mientras uno de ellos fingía necesitar una revisión para distraer a la empleada, el otro aprovechaba para sustraer varias gafas de primeras marcas, valoradas en 1.113 euros.
La trabajadora se percató de que, en realidad, le estaban robando, por lo que trató de impedir que huyeran con el botín y los ladrones respondieron con un violento forcejeo en el que resultó herida la víctima.
Detenciones
El Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda identificó y localizó a los presuntos autores a pesar de que carecían domicilio conocido. El pasado 30 de marzo, tres días después de que ocurrieran los hechos, fueron localizados en la vía pública y procedieron a su inmediata detención.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, decretando el ingreso en prisión para ambos. A ambos les constan antecedentes y habían sido detenidos unos días antes por su presunta implicación en una decena de hurtos en comercios cometidos en las localidades de Novelda y Aspe.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una gran azulejera de Castellón busca trabajadores en plena crisis de Oriente Medio
- Un pueblo de Castellón abre su panadería 20 años después
- Tensión en un comercio de Castelló: robo con arma blanca, trabajadores heridos y dos detenidos
- Susto en Castelló: violento accidente en la calle Guitarrista Fortea
- Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
- Aemet alerta por el riesgo de tormentas fuertes en toda la provincia de Castellón tras una tarde de granizo y lluvias torrenciales
- El sorteo de Lotería del Día de la Madre reparte dinero en Castellón: un segundo premio
- La Potra Salvaje y la prestigiosa orquesta La Misión pondrán el ritmo musical a las fiestas de Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló