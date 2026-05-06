Ciberestafas en València
La Policía Nacional detiene a un hombre por una 'sextorsión' de 38.000 euros en Torrent
El presunto timador, de 29 años, fue atrapado tras abrir una cuenta corriente con documentación falsa, pero con su foto real
Marina Molina
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un vecino de 29 años de Torrent por 'sextorsionar' a un putero virtual que picó llamando en varias ocasiones al teléfono que el presunto estafador y sus compinches habían introducido en una web de contactos sexuales. El arrestado, que ya ha pasado a disposición judicial, fue atrapado por los investigadores tras abrir una cuenta corriente con documentación falsa pero acudiendo presencialmente a la entidad y usando una fotografía suya.
De momento, está acusado de los delitos de extorsión, falsedad documental y usurpación de identidad. El denunciante llegó a entregar 38.000 euros en su intento por evitar que difundieran su identidad como usuario de las páginas de citas sexuales o que materializaran las amenazas que habían vertido contra él.
Tardó meses en denunciar
La investigación se inició hace cuatro meses. El grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría de Policía Nacional de Torrent recibió una denuncia donde un vecino del municipio narraba la situación que llevaba meses viviendo. El denunciante contó que, tras contactar con algunos de los perfiles de prostitución de un conocido portal, comenzó a recibir llamadas, pero no en el sentido que esperaba. Al otro lado de la línea lo que había eran dos hombres que, bajo amenaza, le exigían grandes cantidades de dinero por la supuesta deuda contraída por no acudir a la supuesta cita concertada.
El miedo generado en el denunciante, le llevó a efectuar distintos pagos, alguno de ellos incluso en encuentros físicos en los que entregó sobres de dinero con distintas sumas a un supuesto intermediario, que, según los interlocutores telefónicos, era el encargado de cobrar. De manera progresiva y ante la sumisión del afectado, la recaudación se hizo cada vez más grande.
Con un segundo DNI falso
Finalmente, la gestión de ese dinero es lo que condujo a los investigadores directamente hacia uno de los implicados. El ahora detenido fue identificado después de que se presentara en una entidad bancaria y abriese una cuenta con una identidad falsa, pero con su propia fotografía, para poder ingresar el botín, cuya suma global ha ascendido a 38.000 euros.
Una vez identificado, los policías lo localizaron y detuvieron en Torrent. En ese momento, incluso llevaba otro DNI falso. El arrestado, que tiene antecedentes policiales, fue puesto al día siguiente a disposición judicial. Mientras, los especialistas en ciberdelincuencia continúan la investigación para tratar de identificar a los otros implicados y ver si hay más víctimas.
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