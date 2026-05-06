Chute de risas a un euro en la noche valenciana

La sección segunda de la Audiencia de València ha acogido hoy el juicio contra tres jóvenes acusados de vender drogas, entre ellas el conocido como “gas de la risa”, en un aparcamiento frente a una discoteca de la capital. De los tres procesados, solo dos se han sentado hoy ante el tribunal porque el tercero no ha aparecido al encontrarse fuera de España siendo juzgado en rebeldía.

Al primero de los jóvenes se le acusa de traficar con pastillas de MDMA así como marihuana que ofrecía a los consumidores en el aparcamiento de la discoteca. A los otros dos por vender óxido nitroso a quienes se acercaban al coche y querían inhalarlo.

La detención se produjo cuando agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Patraix habían instalado un dispositivo de paisano, para evitar robos y hurtos en la zona del paseo marítimo de València, vieron a una persona acercarse a unos setos, agacharse, y coger un paquete para, a continuación, guardárselo en el calzoncillo.

El joven se acercó al aparcamiento donde había unas diez personas alrededor de un coche, con las puertas delanteras abiertas. La intención era buscar compradores para la droga que llevaba, concretamente, las pastillas de MDMA y la marihuana.

Siete botellas de óxido nitroso

Esto hizo que los policías se fijaran tanto en el traficante como en el coche y vieran que algunas personas introducían parte de su cuerpo por la ventanilla para, en cuestión de segundos, salir y seguir la fiesta. Al acercarse comprobaron que inhalaban el conocido como “gas de la risa” y que pagaban un euro por chute. Al registrar el coche, se incautaron de siete botellas de óxido nitroso y una caja de globos que les fueron confiscados.

Los acusados han dicho hoy, ante el tribunal, no saber que inhalar ese óxido nitroso o gas de la risa estuviera prohibido, y han negado que cobraran un euro por ello, a pesar de que les fueron incautadas numerosas monedas de este tipo.

La Fiscalía, tras la declaración de dos de los tres detenidos, ha mantenido su petición de 4 años de cárcel para el joven que vendía MDMA y marihuana, así como año y medio de prisión para los dos detenidos que estaban dentro del vehículo vendiendo el óxido nitroso a un euro el chute.

Noticias relacionadas

Las defensas de los tres acusados han pedido la libre absolución para todos ellos. Solo un abogado, el del joven que llevaba la droga, aceptaría una tentativa de delito contra la salud pública porque según ha dicho, las sustancias que llevaba su cliente eran para consumirlas entre ese grupo de diez personas y no para su venta. El juicio ha quedado visto para sentencia.