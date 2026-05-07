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La Policía Nacional desarticula una organización criminal que coaccionó a más de 500 víctimas por medio de la extorsión del sicario

Publicaban masivamente anuncios falsos de mujeres que ofrecían servicios sexuales en páginas de citas y, una vez establecido el contacto telefónico, comenzaba la extorsión haciéndose pasar por el jefe del club. Una de las ramas, con base en Fuerteventura, estaba dedicada a la trata de mujeres con fines sexuales y ofertaba los datos de los clientes a cambio de 50 euros para su posterior extorsión. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Castellón, culminó con la detención de 38 personas por los delitos de extorsión, blanqueo de capitales, organización criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, maltrato animal y dos de ellos por trata de seres humanos y favorecimiento de la inmigración irregular