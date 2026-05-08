La Guardia Civil detiene a un atracador que asaltaba violentamente a mujeres mayores en Alginet

Un hombre de 44 años ha sido detenido en Alginet por dos robos con violencia el pasado 8 de abril. Dos vecinas del municipio, de 74 y 71 años, fueron las víctimas, a quienes abordó en la calle para arrebatarles el bolso. Los hechos ocurridos el 27 de marzo y el 4 de abril presentaron el mismo modus operandi lo que permitió a la Guardia Civil, con la ayuda de varios testigos, identificar al autor mediante un reconocimiento fotográfico.

De esta manera, los agentes del Puesto Principal de Carlet han logrado detener al presunto atracador, a quien se le imputan dos delitos de robo con fuerza e intimidación a dos mujeres de 74 y 71 años de edad en Alginet. Las pesquisas se iniciaron a raíz de la comisión de varios hechos delictivos de similares características. Estos, coincidían en el modus operandi, así como en la franja de edad de las víctimas y en el perfil del autor.

Acechaba a sus víctimas

El primer robo se produjo el pasado 27 de marzo, alrededor de las 13.45h, mientras una mujer de 74 años caminaba por la calle. En ese momento, fue asaltada por un hombre, que la cogió bruscamente por el brazo, le sustrajo el bolso y salió huyendo. El zarandeo le causó lesiones a la víctima.

Los agentes procedieron al análisis de imágenes en las que observaron cómo detrás de la víctima caminaba un hombre vestido completamente de color gris, que instantes después la atacaba, lo que hizo que todos los esfuerzos se centrasen en identificarlo.

El 4 de abril, también sobre las 13.45h, se produjo un nuevo robo. En esta ocasión, la víctima era una mujer de 71 años, a quien el ahora detenido empujó, provocándole lesiones, tras lo cual le arrebató el bolso y salió corriendo. Dos testigos, así como la propia víctima, reconocieron al autor de los hechos mediante un reconocimiento fotográfico.

Detención del asaltante

En ambos robos, la persona identificada como autora era la misma. Fue el 8 de abril cuando se procedió a la detención, en Alginet, del presunto atracador, un hombre de 44 años y nacionalidad española, bajo la acusación de haber cometido dos delitos de robo con fuerza e intimidación.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet y las diligencias han sido entregadas en la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet.