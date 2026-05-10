Dos detenidos en Mallorca por agredir sexualmente a una turista tras echarle un tranquilizante en la copa

Dos individuos fueron detenidos el pasado fin de semana en Manacor (Mallorca) después de que presuntamente agredieran sexualmente a una joven turista extranjera que se encontraba indispuesta, al parecer después de que le echaran un tranquilizante en la bebida. La mujer explicó que había estado tomando una copa con los dos hombres y que, tras ir un momento al cuarto de baño, insistieron en que se la acabara. A partir de entonces sufrió un fuerte mareo que, según dijo, no se correspondía con los efectos del alcohol que había bebido. Sus acompañantes insistieron en llevarla a su hotel, pero en lugar de eso fueron a un descampado donde la sometieron a tocamientos, aunque pudo escapar antes de que la violaran. La Policía arrestó a los sospechosos pocos después y a uno de ellos le intervino una caja de un medicamento ansiolítico.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, los hechos ocurrieron la noche del pasado viernes 1 de mayo. La víctima, una joven turista extranjera que ha viajado sola a Mallorca, estaba sentada en la terraza de un bar de un núcleo turístico del término de Manacor. Según su relato, se le acercó entonces un desconocido, que inició una conversación y se sentó con ella. Poco después se unió un segundo individuo, al parecer amigo del primero. Los tres estuvieron bebiendo juntos, y la mujer fue un momento al cuarto de baño. Al volver empezó a sentirse indispuesta, según la joven, con síntomas que no se correspondían con el alcohol que había consumido. Cuando se disponía a marcharse, los dos hombres insistieron en que se acabara la copa.

La mujer se disponía a tomar un taxi para ir al hotel, pero los dos individuos se ofrecieron a llevarla en su coche. Le dijeron que lo tenían aparcado allí mismo. A partir de ese momento la mujer entró en un estado de semiinconsciencia y solo recordaba retazos de lo que ocurrió. El coche se detuvo en un descampado, una zona oscura y sin edificios cerca, y los dos hombres la agredieron sexualmente en la parte trasera.

La mujer pudo zafarse de los dos individuos, salió del coche y echó a correr. Cruzó una carretera y pidió auxilio en la primera casa que encontró. Los residentes, alarmados ante el aspecto que presentaba, avisaron de inmediato a la Policía Nacional.

Una patrulla acudió con urgencia al lugar, acompañaron a la joven a un centro sanitario, y se inició el protocolo previsto para casos de agresión sexual. La víctima recibió asistencia médica y luego fue trasladada a la comisaría de la Policía Nacional, donde fue atendida por agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam), el grupo especializado en delitos sexuales.

Con los datos aportados por la víctima se inició una investigación, que permitió localizar y detener poco después a los dos presuntos autores de la agresión. Se trataba de dos hombres de origen magrebí y sudamericano. En el momento de ser arrestado, uno de ellos llevaba encima una caja de tranquilizantes. Los dos sospechosos fueron trasladados a disposición judicial el pasado lunes. El titular del juzgado decretó el ingreso en prisión para ambos.

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Los investigadores están a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorio para determinar si le habían suministrado a la joven alguna sustancia que le provocara la indisposición, con la presunta intención de violarla.