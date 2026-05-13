Detenidas en València 12 personas por estafas piramidales mediante falsas inversiones

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a doce personas integrantes de un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas de tipo piramidal mediante falsas inversiones y que habrían provocado un perjuicio económico superior a los 15.000 euros.

El grupo criminal engañaba a sus víctimas para que aportasen dinero en efectivo, tras reunirlas en un local y prometerles ganancias si además conseguían nuevos inversores interesados, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación dio comienzo cuando agentes de la Comisaría de distrito de Tránsitos recibieron una denuncia formulada por un ciudadano de origen paraguayo, donde ponía en conocimiento que compatriotas suyos, le habrían estafado con la promesa de recibir ganancias tras una inversión previa.

Tras un primer análisis de la información, se pudo constatar que el método de estafa encajaba en la modalidad piramidal y los agentes sospecharon que pudieran existir más víctimas de dicha trama criminal.

Asimismo, los investigadores lograron conocer el modo de actuar que permitía inducir a engaño a los perjudicados, mediante un claro reparto de tareas.

Los promotores de la estafa organizaban reuniones informativas en un local junto a otros conciudadanos que en principio eran desconocidos por las víctimas, pero que posteriormente se pudo determinar que integraban el grupo criminal, haciéndoles creer que también eran inversores que aportaban el dinero en sobres cerrados, y por tanto, se trataba de una inversión lícita.

Los estafadores buscaban víctimas extranjeras, algunas de ellas en situación de irregularidad, a sabiendas de su vulnerabilidad y necesidad económica.

Estas normalmente entregaban a los organizadores 1.440 euros de inversión inicial y les prometían ganancias si conseguían que otras personas hicieran aportaciones por importes similares. Además les hacían creer que invertían en una causa solidaria que reportaba cuantiosas ganancias.

Al menos ocho víctimas

Después de entregar el dinero, las víctimas nunca recibían las ganancias prometidas ni mucho menos las inversiones realizadas. Se estima que podría existir un perjuicio económico superior a los 15.000 euros.

Hasta el momento se han identificado al menos a ocho víctimas, si bien podrían existir más perjudicados que todavía no han interpuesto denuncia.

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Finalmente, tras una investigación de seis meses de duración, la Policía Nacional logró la identificación plena de los integrantes del grupo criminal y llevó a cabo la detención de 12 personas como presuntas autoras de un delito de estafa, que quedaron en libertad con obligación de comparecer cuando sean requeridos por la autoridad judicial.