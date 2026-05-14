Unos aluniceros revientan un estanco en Dénia, huyen en un coche robado, embisten al vehículo policial y encañonan a los agentes y se estrellan en Xeresa

Una banda de alucineros destrozó un estanco de Dénia y, al huir, embistió con "su" coche (era robado y eligieron un alta gama, un Porsche Panamera) al vehículo patrulla de la Policía Nacional, que quedó inutilizado. La banda circuló a toda velocidad en contra dirección por la AP-7 hasta que acabó estrellando el Porsche contra otro automóvil otro en Xeresa (la Safor). Al escapar, uno de los delincuentes encañonó con un arma de fuego a los policías.

La Policía Nacional está tras la pista de la banda. De hecho, ya ha detenido a uno de sus integrantes, un varón de 42 años. Está acusado de robo con fuerza, robo/hurto uso de vehículo, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. El robo tuvo lugar el pasado 23 de marzo. Los alucineros actuaron poco después de la medianoche.

Los agentes recibieron el aviso a la sala CIMACC 091 de que se estaba perpetrando un aparatoso robo en un estanco de Dénia. Los delincuentes llegaron a estrellar cinco veces el coche (también robado) contra el local. La patrulla de seguridad ciudadana acudió al lugar. Los agentes observaron que los alucineros habían empotrado el coche. Tenían otro, el de lujo, aparcado y en él estaban otros dos varones. Los ladrones habían sacado las cajetillas lanzándolas desde centro del negocio y en grandes cajas de cartón. Las metieron en el maletero del vehículo con el que escaparon.

Los policías trataron de interceptarlos y evitar la huida. Pero los ocupantes, al verse descubiertos, aceleraron a fondo y colisionaron contra el coche policial, que dejaron inutilizado. En ese momento, al salir a toda velocidad, uno de los ladrones encañonó con un arma de fuego a los agentes.

Estos no pudieron continuar la persecución. Volvieron al estanco. Por las cámaras de seguridad, sabían que dentro seguía al menos uno de los delincuentes.

Mientras, desde la Sala 091 se daba aviso de las características del vehículo y de la dirección de la huida al resto de patrullas en servicio y cuerpos policiales de las localidades cercanas.

Los agentes que entraron en el estanco pillaron "in fraganti" a uno de los autores del robo por alunizaje. Lo arrestaron. Comprobaron que el coche que los ladrones habían estrellado contra el local también había sido robado. La banda lo sustrajo minutos antes de utilizarlo para abrir un gran boquete en el estanco.

Huida en dirección contraria por la AP-7 y accidente en Xeresa

Mientras, el vehículo en el que los otros tres delincuentes emprendieron la huida y que utilizaron para cargar las cajetillas de tabaco robadas fue localizado a la altura de Xeresa. Sus ocupantes habían circulado en dirección contraria por la AP-7. Pusieron en peligro a otros conductores. Y terminaron chocando con otro coche. Cuando los agentes llegaron al coche de alta gama robado por los ladrones, estos ya se habían escabullido.

Los agentes encontraron dentro del coche centenares de cajetillas de tabaco y diversos documentos, entre los que estaba la documentación del detenido.

El robo de este coche se había denunciado en marzo. La placa de matrícula no coincidía con el número de bastidor.

Daños de miles de euros

Los ladrones sustrajeron cerca de 1200 cajetillas de tabaco. Ese botín tiene un valor que supera los 7.500 euros. Los daños en el estanque suben a miles de euros. De hecho, el dueño del estanco (abrió el negocio hace 12 años) ha explicado esta mañana a Levante-EMV que reparar el estropicio le ha costado unos 50.000 euros. Los cacos causaron más estrago que lo que se llevaron de botín. El coche en el que huyeron y luego estrellaron, el Porsche Panamera, que destrozaron totalmente, vale más de 200.000 euros.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Dénia.

Noticias relacionadas

La investigación continúa abierta. La Policía Nacional estrecha el cerco sobre los otros implicados.