La Policía Nacional detiene a cinco miembros de un clan por tráfico de drogas en Xirivella entre vítores de los vecinos

Una operación antidroga desarrollada este jueves en Xirivella contra un clan familiar que se había especializado, presuntamente, en la venta de distintos tipos de estupefacientes al menudeo se ha saldado con cinco detenidos y un fugado. El dispositivo policial ha sido seguido con interés por el vecindario, ya que toda la barriada parecía conocer las actividades de los ahora arrestados, tras verse sorprendido con la llegada de numerosas dotaciones policiales de uniforme y de paisano. Los familiares y allegados de los arrestados los han despedido con vítores mientras la Policía se los llevaba esposados.

La operación, desarrollada por agentes del grupo III de la unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) de València, ha dado comienzo a media mañana y se ha centrado, sobre todo, en un domicilio ubicado en la calle Montesa de Xirivella, a apenas 315 metros de la comisaría de la Policía Nacional en ese municipio de l'Horta Sud. Policías de la unidad de intervención policial (UIP), los llamados antidisturbios, han cerrado la calle para garantizar la actuación de sus compañeros y agentes de los grupos operativos de seguridad (GOES) se han ocupado de asaltar el domicilio, mientras la matriarca permanecía en la vía pública, junto a los investigadores.

La huida por el tejado

Mientras se llevaba a cabo el operativo, uno de los hijos de la mujer que seguía dentro de la vivienda, de una sola planta, ha saltado a la casa contigua y ha huido a la carrera por el tejado, entre gritos de los numerosos curiosos congregados en las inmediaciones.

De todos modos, dado que está perfectamente identificado, su abogado, que también ha sido testigo de esa huida absurda, ya se ha comprometido para localizarlo y llevarlo este lunes a las dependencias de Udyco con el fin de que se entregue, según han confirmado fuentes conocedoras de los hechos.

En el registro practicado en el interior de la casa, los investigadores han confiscado pequeñas cantidades de hachís, marihuana y cocaína, así como útiles de los que se suelen utilizar para preparar las dosis de droga para su venta al por menor.

"¡No llores gorda! ¡Os quiero, familia"

Conforme los agentes iban saliendo de la casa con los detenidos, los allegados les vitoreaban y ellos se despedían a gritos. El hijo mayor -y hermano del fugado- incluso le dedicó unas palabras a su madre, mientras esta le seguía con la mirada cuando la policía se lo llevaba esposado: "¡No llores gorda! ¡Os quiero familia". La progenitora se despidió de su hijo levantando el puño, en señal de fuerza y resistencia.

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Los cinco detenidos han sido trasladados a los calabozos del complejo policial de Zapadores, en València, y serán llevados a los juzgados de Torrent en cuanto los agentes de Udyco III completen las diligencias. La droga, por su parte, ha sido llevada a Sanidad para su análisis, cuyos resultados se adjuntarán al atestado que se entregará en el juzgado.