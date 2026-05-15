Herido al ser arrastrado por el TRAM tras una caída accidental en una parada en Alicante

Una persona ha resultado herida en un accidente ocurrido en la parada del TRAM de Maestro Alonso en Alicante, donde ha llegado a ser arrastrada unos metros tras una caída fortuita en el momento en que pasaba el tranvía.

El accidente ha ocurrido sobre las doce y media del mediodía y ha obligado a interrumpir la circulación la Línea 2 para rescatar a la persona accidentada. La circulación ha estado interrumpida durante cerca de media hora, unos veinte minutos.

Fuentes cercanas al caso han señalado que el siniestro ha ocurrido cuando una persona ha caído al hueco del tranvía de una composición de dos unidades en la parada de Maestro Alonso. La víctima ha sido arrastrada unos metros y tras detenerse el tranvía ha quedado atrapada y han tenido que intervenir los bomberos para rescatarla.

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Al lugar han acudido bomberos, Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios. El herido ha sido rescatado y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.