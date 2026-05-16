Investigación
Detenida una pareja por golpear con correas a sus hijos menores en Palma
Los malos tratos fueron detectados por los médicos que atendieron a una de las niñas en un hospital
Redacción
Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado jueves en Palma a una pareja por malos tratos a sus hijos menores. El caso fue detectado por los médicos que atendieron en el hospital a una de las niñas, que presentaba marcas de correazos en el cuerpo, y que manifestó que su padre le había pegado.
Según informa la Policía, a finales del pasado mes de abril recibieron el aviso desde un hospital de Palma, donde habían atendido a una niña con diferentes lesiones en el cuerpo, provocadas según todos los indicios por golpes con una correa. La menor explicó a los facultativos que sus padres la golpeaban de forma habitual tanto a ella como a su hermano pequeño, y describió el clima de violencia física y verbal que vivían en su casa. Además, la niña afirmó que su madre también golpeaba a su padre en presencia de ella y de su hermano.
Desde el hospital se trasladó toda esta información a la Policía Nacional, y los agentes de la Unidad de Familia y Menor (Ufam) abrieron una investigación que permitió confirmar la denuncia inicial. El pasado jueves los policías arrestaron a los dos progenitores como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
Mientras tanto, los dos hermanos han sido apartados de sus padres y trasladados a un centro tutelado del Servicio de Protección de Menores.
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