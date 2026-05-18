Palma
Detenido por abusar sexualmente de su hija menor durante dos años
La adolescente denunció que la sometía a distintas prácticas y la obligaba a ver películas pornográficas "para que aprendiera"
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por repetidas agresiones sexuales a su hija menor que se habrían prolongado a lo largo dos años. Fue la propia adolescente la que denunció los hechos y relató que, durante esta temporada, los abusos se habían repetido a diario: la sometía a distintas prácticas sexuales y la obligaba a ver películas pornográficas "para que aprendiera".
La Policía Nacional informa de que la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) abrió una investigación el pasado mes de abril, tras recibir la denuncia de la víctima, que explicó que su padre la había sometido a tocamientos y otras prácticas sexuales. Según su relato, su progenitor había empezado a abusar de ella hacía varios años. Aprovechaba cuando se quedaban solos en casa par someterla a toda clase de abusos y la obligaba a ver películas pornográficas "para que aprendiera".
Las agresiones se habrían prolongado a lo largo de dos años y llegaron a ocurrir prácticamente a diario. Solo terminaron cuando el hombre se marchó del domicilio tras romper con su madre.
Con este relato, los agentes de la Ufam llevaron a cabo una serie de gestiones que culminaron con la detención del hombre, como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven de Castellón conquista ‘La Voz Kids’ y entra en el equipo de Edurne
- Grave accidente en Castellón: un motorista se cae varios metros por un terraplén y es evacuado en helicóptero
- Extraño accidente en el Grau: un coche se estrella y el conductor 'desaparece'
- Un cura pierde su vida para salvar a un niño que se ahogaba en Benicàssim: La historia de un héroe con sotana
- Accidente en la N-340 en Castellón: varios heridos y tres vehículos implicados
- Un conductor ebrio choca contra una farola en la rotonda de Castalia
- Las cuentas del CD Castellón para asegurar su participación en el 'play-off' de ascenso
- Airbus aterriza en el aeropuerto de Castellón: compra la empresa de desmontaje de aviones ecube