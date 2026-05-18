Fallece una mujer de 65 años tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
Dos policías fuera de servicio asistieron a la afectada, muy conocida en Gijón, pero falleció poco después en el hospital: "Es una pena"
S. F. Lombardía
Una mujer de 65 años falleció este fin de semana en Gijón tras sufrir un atragantamiento grave durante el convite por la celebración de la primera comunión de su nieto. El incidente se produjo en la Hacienda de La Llorea, que al detectar lo que estaba ocurriendo trataron de ayudar a la afectada. "Había un policía nacional y un policía local, los dos fuera de servicio, que colaboraron muchísimo y le hicieron la maniobra de Heimlich", agradece Paula Capela, maitre del restaurante.
Pese a esos primeros auxilios bien realizados, la mujer falleció poco tiempo después en el hospital. "Es una pena", se lamentan desde el restaurante. La fallecida es María Ángeles Díaz García, conocida como "Geli" o "Angelita", y regentó durante años el merendero de La Bombilla, el Caldones, barrio de Gijón, que había sido fundado por sus padres y que cerró, tras jubilarse ella, hace ahora diez años.
La afectada se atragantó con un trozo de solomillo en mitad de esta celebración familiar. Mientras los dos agentes fuera de servicio la ayudaban, otros presentes alertaron al 112, que envió de inmediato al restaurante a un equipo de sanitarios.
La rápida actuación de las personas del restaurante y la movilización de la ambulancia, de hecho, dieron sus frutos en un primer momento: a su llegada los sanitarios se encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria, pero lograron reanimarla y la pudieron trasladar en el hospital. La gijonesa, sin embargo, seguía estando muy grave y falleció en Cabueñes poco después de su ingreso. Desde La Llorea Golf trasladan su pésame a la familia y agradecen la colaboración de los dos policías que trataron de evitar el triste desenlace.
En el operativo intervinieron también agentes de la Guardia Civil para acompañar a la mujer en su traslado hospitalario hasta Cabueñes. La fallecida deja a su esposo, su hija y un nieto, y toda la familia es bien conocida y querida en Caldones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven de Castellón conquista ‘La Voz Kids’ y entra en el equipo de Edurne
- Grave accidente en Castellón: un motorista se cae varios metros por un terraplén y es evacuado en helicóptero
- Extraño accidente en el Grau: un coche se estrella y el conductor 'desaparece'
- Un cura pierde su vida para salvar a un niño que se ahogaba en Benicàssim: La historia de un héroe con sotana
- Accidente en la N-340 en Castellón: varios heridos y tres vehículos implicados
- Un conductor ebrio choca contra una farola en la rotonda de Castalia
- Las cuentas del CD Castellón para asegurar su participación en el 'play-off' de ascenso
- Airbus aterriza en el aeropuerto de Castellón: compra la empresa de desmontaje de aviones ecube