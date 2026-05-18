"Buenas Noches, que pasen buen día": Así se ha despedido el asesino del puente de las Moreras

Ya hay veredicto. El jurado popular en el caso del asesinato de José Andrés Peña Moro en el puente de Las Morera ha sido unánime, declarando como autor de los hechos a Felipe B. B., único acusado y encarcelado tras los hechos ocurridos en julio de 2024.

En un cuestionario breve de 13 preguntas el jurado ha considerado que el acusado es autor de un asesinato y no de un homicidio, dando por probado que la víctima no tuvo capacidad de defensa. También han rechazado que se le aplique una atenuante al entenderse que su personalidad esquizoide no le afectó en el momento de cometer los hechos.

Sobre este aspecto, el Jurado Popular, ha rechazado las tres posibilidades que había planteado la defensa de Felipe B. B., respecto a que tuviera sus facultades alteradas de forma leve; importante; o severa, que le llevara a que pudiera anularle la voluntad de entender lo que hacía.

Las respuestas, fundamentadas por el Jurado Popular, han confirmado tras el juicio celebrado durante la pasada semana que fue Felipe B. B., quien acabó con la vida de José Andrés Peña Moro pues no tuvo oportunidad de defenderse. Le atacó por sorpresa sin darle opción a defenderse. Cuando caminaban por el Puente de las Moreras sacó de entre sus ropas un cuchillo de 15 centímetros y sin mediar palabra lo cogió por detrás y lo degolló. José Andrés intentó huir, taponarse la herida de gravedad que le había hecho Felipe, y pudo todavía caminar unos 180 metros en busca de ayuda al tiempo que intentar librarse del asesino, pero cayó desplomado por la gran pérdida de sangre. Su ejecutor fue tras él para cerciorarse que acababa con su vida. Al llegar a su altura, José Andrés yacía sobre un gran charco de sangre y no se movía. Felipe regresó sobre sus pasos por el puente y abandonó la escena del crimen caminando hacia una caseta donde, tras encaramarse al tejado, escondió la camiseta que llevaba con restos de sangre de la víctima y su propio ADN.

El Tribunal del Jurado ha respondido por unanimidad a todas las cuestiones planteadas, si bien, cabe destacar que la única que no ha alcanzado dicho acuerdo unánime ha sido la referente al arma utilizada, es decir, el cuchillo de 15 centímetros que no pudo ser encontrado en la inspección ocular.

De hecho, a este respecto, han explicado en la lectura del veredicto que Felipe B. B., sacó un cuchillo y le seccionó la vena yugular a José Andrés lo que le provocó la muerte, pero no han considerado que el arma utilizada fuera el citado cuchillo que no llegó a aparecer.

"Buenas Noches, que pasen buen día"

Faltaba poco para las cinco y media de la tarde cuando Felipe B. B., ha escuchado el veredicto del Tribunal del Jurado y no se ha inmutado lo más mínimo. Vestido de idéntica forma que el pasado viernes en la última sesión del juicio, hoy se ha despedido de los nueve integrantes del jurado popular diciéndoles "Buenas Noches, que pasen buen día" y ha sido escoltado por la Policía Nacional a los calabozos de la Ciudad de la Justicia desde donde partirá al Centro Penitenciario Antoni Asunción-València II de Picassent en un furgón de la Guardia Civil.

Sentimos mucho la pérdida

Varios de los componentes del Tribunal del Jurado, en un gesto de humanidad, se han esperado a las puertas de la Ciudad de la Justicia para decirle a la abogada de la acusación particular, María Jesús Romero, que defiende a la familia de José Andrés Peña para decirle que "sentimos mucho la pérdida".

Por su parte, la letrada ha respondido a los miembros del jurado que estaban en la calle que la hermana del fallecido le había indicado que transmitiera las gracias si se lograba condenar al autor, diciéndoles "gracias por hacer Justicia".

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Tras la lectura del veredicto del Jurado Popular, que se ha dado a conocer esta tarde, será el Magistrado quien en los próximos días dicte la correspondiente sentencia.