Hallan una persona fallecida en el exterior del Castillo de Sagunt
El cuerpo ha sido avistado, en plena visita turística, desde una de las murallas del monumento nacional
Una visita turística al Castillo de Sagunt ha acabado por destapar hoy la presencia de una persona fallecida justo en la ladera exterior del monumento nacional.
Ha sido a mediodía cuando ha saltado a la alarma después de que una persona subiera a una de las murallas que da al sur y, desde allí, divisara lo que parecía el cuerpo de un hombre inconsciente en un lugar de difícil acceso.
Esto ha hecho movilizar al Consorcio Provincial de Bomberos sobre las 14,40 horas, que ha acudido con bomberos, sargento y el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), con un helicóptero. Al llegar, han confirmado que la persona estaba muerta y se ha dado aviso al juzgado de guardia, como han confirmado desde el Consorcio a Levante-EMV.
Evacuación
Una vez han contado con autorización judicial, han evacuado el cuerpo sin vida de este hombre del que, de momento, no han trascendido más datos.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía también se han desplazado al lugar poco después de darse el aviso.
Según las primeras informaciones, el avanzado estado de descomposición del cuerpo hacía sospechar que el fallecimiento se había producido hace unos días y no se descartaba ninguna hipótesis, incluso que fuera fruto de una caída casual desde la senda peatonal que rodea el exterior del castillo.
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