La Safor
Circula en coche por Oliva cuadruplicando la tasa de alcohol
La Policía Local lo paró poco antes de las diez de la noche del martes
Agentes de la Policía Local de Oliva han sorprendido a un hombre que, sobre las diez de la noche del martes, circulaba en coche por las calles de la localidad de la Safor con una tasa de alcohol en aire expirado de 1,03 miligramos por litro, es decir, que llegaba a cuadruplicar la tasa permitida para poder conducir.
Tras ser sometido a las pruebas de detección de alcohol ha sido encartado como autor de un delito contra la seguridad vial y, por tanto, citado para un juicio rápido tras incoar las correspondientes diligencias los agentes de la Policía Local.
Ahora, en unos días, se enfrentará a una condena de tres a seis meses de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad. También a la privación del derecho a conducir por un tiempo de entre uno a cuatro años.
Riesgo para las personas
Desde la Policía Local olivense se ha recordado que, más allá de la sanción y de las consecuencias penales que puedan derivarse de esta conducta, existe un riesgo real para la vida de las personas pues no solo pone en peligro la seguridad de quien conduce sino también la de cualquier familia, conductor o peatón que se cruce en su camino.
Así las cosas, los agentes señalan que continuarán con los dispositivos preventivos y actuaciones de vigilancia, no con afán recaudatorio, sino con el único objetico de evitar accidentes y proteger vidas.
- El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento
- Calculadora | Pronostica cómo terminará la Segunda División: ascenso directo, play-off y descensos
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Incidente en la bp de Castellón: un problema eléctrico detiene la actividad en la refinería
- Así queda la oferta 'definitiva' de Educación para desencallar la huelga indefinida del profesorado
- Un anciano herido tras caer en un solar sin vallar en Sant Josep de la Vall: «Ha pasado lo que advertimos que podía a pasar»
- Muere una trabajadora municipal de vía pública en un accidente en Burriana
- La escapada de junio en Castellón con tapas, patrimonio, naturaleza y comercio local