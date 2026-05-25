Buscan a un conductor que huyó tras matar a un peatón en el Port de Sagunt

Un hombre de 35 años ha perdido la vida en la madrugada de este domingo en Sagunt, después de ser atropellado brutalmente por un vehículo que se ha dado a la fuga y está siendo intensamente buscado por las fuerzas de seguridad. Su detención podría ser una cuestión de horas.

El suceso se ha producido pasadas las 3.00 horas de la madrugada por un vehículo que circulaba a gran velocidad por una de las principales avenidas que lleva a la playa del Port de Sagunt, la del Arquitecto Alfredo Simón Gurumeta.

El golpe fue tan grande que provocó un fuerte y sonoro impacto, como han explicado algunos testigos a Levante-EMV, periódico que comparte grupo editorial con Mediterráneo. Aunque varias personas dieron aviso de inmediato al teléfono de Emergencias 112, gracias a lo cual acudieron tanto efectivos de la Policía Local de Sagunt como medios sanitarios, no se puedo hacer nada por su vida, tan solo confirmar el fallecimiento, ya que las lesiones causadas por el impacto del vehículo fueron letales.

Noticias relacionadas

Posible localización en breve

Las fuerzas de seguridad buscan ahora tanto al vehículo como al conductor implicado, que ni siquiera se detuvo a pesar de la brutalidad del impacto. La Policía Nacional ya ha avanzado en su investigación y es probable que el responsable de este nuevo atropello mortal con fuga pueda ser detenido en breve, tras la consulta de las imágenes grabadas por varias cámaras de seguridad.