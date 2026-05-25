Se entrega en Madrid el conductor fugado tras un atropello mortal en Sagunt

El dueño del coche que este sábado de madrugada atropelló mortalmente a un hombre en Sagunt y luego se dio a la fuga se ha entregado esta mañana en dependencias policiales de la ciudad de Madrid, reconociendo ser el causante del siniestro.

Así lo han comunicado desde el ayuntamiento, apuntando que a las 10 horas de hoy ha trascendido esa información y destacando que fueron efectivos de la Policía Local quienes localizaron el pasado domingo a las 6 horas el coche causante de ese atropello que acabó con el fallecimiento de un colombiano de 35 años.

Este turismo, un Renault Megane, fue trasladado a dependencias municipales donde fue inspeccionado por la Policía Nacional y la Policía Local en busca de huellas y otros elementos que pudieran ayudar a identificar al conductor.

Imagen del vehículo que ocasionó el accidente. / Levante-EMV

No se descarta ninguna hipótesis

Pese a que el dueño del vehículo haya reconocido ser el autor del atropello, la Policía Local y la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía siguen instruyendo diligencias sin descartar ninguna hipótesis de este accidente del que se ha informado a la Sección de Instrucción y Primera Instancia, plaza 2 de Sagunt.

Noticias relacionadas

Desde el consistorio han precisado que fue poco después de las 3 horas del domingo cuando la Policía Local tuvo conocimiento del atropello en la calle Isla Menorca del Port de Sagunt, con la posterior fuga del vehículo responsable. "Al lugar se desplazaron unidades de la Policía Local, realizando las primeras diligencias y averiguaciones. Se comprobó, entonces, que había resultado muerto en el acto un peatón y que el vehículo causante había abandonado el lugar a gran velocidad. Los testigos solo pudieron decir que era un turismo de color negro", añaden.