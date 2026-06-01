Tragedia en la media maratón "Ruta de la Reconquista": fallece un participante tras desplomarse a escasos metros de meta

Tragedia en la media maratón "Ruta de la Reconquista" que une Cangas de Onís y Covadonga por el fallecimiento de uno de los participantes. A escasos metros del arco de meta, un deportista que participaba en la carrera se desplomó y hubo de ser asistido de urgencia por sanitarios y médicos que se encontraban en ese preciso instante en el lugar. Trataron de reanimarlo durante más de media hora sobre el asfalto, pero la situación revestía suma gravedad y debió ser trasladado en UVI, en primera instancia, al Hospital Comarcal del Oriente "Francisco Grande Covián", en Arriondas (Parres). Minutos más tarde, fuentes de la Guardia Civil confirmaron su fallecimiento. El fallecido, de 28 años, vecino de Oviedo, estaba acompañado por su hermano.

Debido a ese incidente, los organizadores de la carrera, el Club Cangas de Onís Atletismo, que preside José Fuente Olmo, arropados por el alcalde José Manuel González Castro y el director del Patronato Deportivo Municipal, José María Prieto Moro, así como también por el edil responsable de Deportes, Agustín García, decidieron suspender la entrega de premios que estaba programada a las 20.00 horas en la céntrica plaza Camila Beceña, en pleno centro urbano de la ciudad.

De Oviedo y del Oviedo

El fallecido era Guillermo Díaz Riera, atleta popular vecino del ovetense barrio de La Corredoria. Amante de este tipo de pruebas, Guillermo cubría los últimos metros de los 21 kilómetros de la prueba cuando se desplomó. El joven estaba acompañado por su hermano gemelo, Nacho. La noticia causó un fuerte impacto entre los participantes.

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Guillermo Díaz Riera, Guille, era un apasionado del deporte. No solo de las pruebas populares de atletismo, también del fútbol. Militó en las categorías inferiores del Juventud Estadio y era un fiel seguidor del Real Oviedo. De hecho, acompañó al conjunto azul en su último desplazamiento a Mallorca. Estaba vinculado a la peña azul Teatinos y era un habitual de los encuentros del conjunto ovetense.