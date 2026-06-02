Un submarinista encuentra el cadáver de Iyán Fariña, el joven de 19 años desaparecido hace una semana en la playa

Salvamento Marítimo ha recuperado el cuerpo sin vida del joven Iyán Fariña en el espigón de San Juan, en el entorno de la playa asturiana de Salinas, según ha confirmado la Guardia Civil. El cadáver del chico, desaparecido hace más de una semana cuando se bañaba en la playa de Castrillón, fue hallado por un pescador subacuático alrededor de las ocho de la mañana de este lunes. Fue el submarinista quien dio la voz de alarma.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato patrullas de la Guardia Civil, miembros del Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) y efectivos de la Policía Portuaria, así como un vehículo de la funeraria de Avilés. En la operación participó un helicóptero de Salvamento Marítimo, desde el cual descendió un miembro del equipo de rescate para recoger el cuerpo, que se encontraba en una embarcación frente al espigón tras haber sido asegurado por los buzos de la Guardia Civil.

Una vez identificado, el cuerpo corresponde al de Iyán Fariña, el joven avilesino, de 19 años, desapareció tras ser arrastrado por la corriente junto a otras tres personas. Mientras que estas tres últimas pudieron ser rescatadas gracias a la intervención de un socorrista fuera de servicio y de varios surfistas, el joven avilesino no pudo ser auxiliado, tras lo cual se activó un amplio dispositivo de rastreo en todo el litoral.

El cuerpo ha sido trasladado a El Musel, donde se tratará de proceder a su identificación, según la Guardia Civil. El suceso conmocionó en su día a toda la comarca avilesina. "Era un guaje muy precavido, no le gustaba nadar a mar abierto", contaba en ese momento su familia, que siguió las labores de rastreo desde la costa.

Recuperan en Salinas el cuerpo sin vida de una persona. / Christian García

El joven Iyán Fariña Rodríguez creció en Valliniello, residía con su madre en La Magdalena y había jugado de niño en las categorías inferiores del Real Avilés Industrial. Quienes le conocían coincidían días atrás al definirlo como una persona "muy tranquila", discreta y muy querida dentro de un grupo de amistades especialmente unido, parte del cual frecuenta Salinas y mantiene además una estrecha vinculación con las artes marciales en gimnasios de la zona. Detrás de las iniciales, difundidas inicialmente tras el suceso, está la historia de un joven de barrio, vinculado a Avilés desde niño y en una etapa de transición vital. Iyán cursó parte de su etapa escolar en el Colegio Público Palacio Valdés. Hace unos meses, terminó los estudios obligatorios y se plantea ahora qué hacer con su futuro, como tantos jóvenes de su edad.

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El suceso, además, provocó un gran debate sobre la necesidad de incorporar equipos de salvamento antes de que comience la temporada de baños dado el buen tiempo que hubo durante las últimas semanas de mayo en Asturias y que llevó a muchos a frecuentas las playas.