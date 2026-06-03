Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad

El exrector de la Universidad de Córdoba (UCO) y consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha fallecido este martes 2 de junio, con solo 63 años, debido a un cáncer.

El fallecimiento de Gómez Villamandos ha causado una profunda conmoción en la comunidad universitaria cordobesa y en el conjunto del sistema universitario andaluz y español - también fue presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)- así como en la política de la comunidad.

Entre los primeros en lamentar su pérdida ha estado el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno. "Te vamos a echar mucho de menos. Gracias por todo", ha escrito Moreno en su perfil de la red social X tras conocer el fallecimiento de Gómez Villamandos. Además, el presidente andaluz tiene previsto decretar tres días de luto oficial en la comunidad autónoma, según fuentes de la Junta citadas por Europa Press, y ha acordado cancelar la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno en funciones, prevista para este miércoles.

Desde el Gobierno español, también la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha lamentado la muerte del consejero y trasladado sus condolencias.

La Universidad de Córdoba ha declarado también tres días de luto oficial por el fallecimiento de su exrector y ha expresado a través de un comunicado sus condolencias a la familia, amistades y personas allegadas, así como que "se suma al dolor de quienes compartieron con él su trayectoria académica, profesional y humana".

El tanatorio de Las Quemadas en la capital cordobesa acoge el velatorio de José Carlos Gómez Villamandos y el funeral se celebrará este miércoles 3 de junio, a las 13.00 horas, en la iglesia de la Trinidad.

Una intensa y brillante trayectoria ligada a la Universidad de Córdoba

José Carlos Gómez Villamandos nació en 1963 en Córdoba, donde inició su formación en el colegio Cervantes y más tarde en la Universidad de Córdoba, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura en Veterinaria en 1986 y dos años más tarde se doctoró. Catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, fue elegido rector en mayo de 2014, responsabilidad que ocupó hasta mayo de 2022.

En el año 2019 fue nombrado presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). En su etapa anterior, entre 1988 y 1992, fue profesor y secretario de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde inició su carrera.

Trayectoria de Gómez Villamandos en la Universidad de Córdoba y en la política andaluza. / Ramón Azañón

Desde el 16 de julio de 2022, ha ocupado el cargo de consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, con el gobierno de Juanma Moreno. En las últimas eleciones autonómicas, celebradas el pasado 17 de mayo, Villamandos apareció en la candidatura de Moreno como una de sus apuestas de gestión.

Dedicó gran parte de su vida a fortalecer la universidad pública y la investigación científica, impulsando reformas estructurales del sistema universitario desde su puesto como consejero andaluz de Universidad. Además de promover la financiación de la ciencia, fue uno de los artífices de la nueva Ley Universitaria para Andalucía y de la aprobación, tras una intensa negociación, del nuevo marco de financiación de las universidades públicas andaluzas.

En materia de investigación e innovación, Gómez Villamandos promovió inversiones en proyectos científicos, infraestructuras estratégicas y emprendimiento. A estos avances se suma el desarrollo de la primera política de clústeres de innovación en Andalucía.

Comprometido con Córdoba

Persona activa y comprometida con Córdoba, Gómez Villamandos participó el pasado mes de marzo en la presentación del libro sobre el 25 aniversario del Parque Científico Tecnológico de Córdoba, en cuyo impulso él tuvo un papel muy activo. Villamandos deja una profunda huella en la educación superior y en las instituciones académicas de Córdoba y Andalucía tanto por su aportación científica como por su labor de gestión.

José Carlos Gómez Villamandos en la presentación del libro de la Formación Profesional de Andalucía: una visión actual y de futuro, editado por Diario CÓRDOBA. / Manuel Murillo

Cordobés del Año en 2019

Entre los numerosos reconocimientos que marcaron su trayectoria pública, Diario CÓRDOBA lo distinguió en 2019 como Cordobés del Año, dentro de la categoría de Valores Sociales. El galardón reconoció la labor desarrollada ese año por Gómez Villamandos como rector de la Universidad de Córdoba, una etapa en la que la institución reforzó su posicionamiento nacional e internacional y consolidó proyectos estratégicos de la UCO. Además, ese año se convertía en el primer cordobés en presidir la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la principal organización que representa a las universidades del país.

Cabe señalar que durante su etapa como rector, entre otras cosas, le tocó gestionar el impacto de la pandemia del covid en la Universidad, una crisis global en que la UCO potenció sus herramientas telemáticas e impulsó la digitalización de los servicios administrativos para garantizar la continuidad del curso.

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A lo largo de su carrera, Gómez Villamandos, académico correspondiente de las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental y Oriental, participó y dirigió numerosos proyectos de innovación y mejora docente, siendo además coordinador del Programa de Doctorado de Medicina y Sanidad Animal, con mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. También fue miembro del grupo de investigación Anatomía Patológica Animal y autor de más de un centenar de artículos.