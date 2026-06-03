Accidente
Mueren cinco policías forales de Navarra al chocar su furgoneta con un camión en Guipúzcoa
El accidente se ha producido en la autopista AP-8 a la altura del municipio de Elgoibar
Redacción, EFE
Los cinco ocupantes de una furgoneta, todos ellos policías forales de Navarra, han muerto este miércoles en un accidente en la autopista AP-8, en Elgoibar (Guipúzcoa), tras colisionar su vehículo contra un camión cisterna, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
El siniestro se ha producido sobre las 9:15 horas por causas que se desconocen. El conductor del camión ha resultado herido y ha sido trasladado a un centro hospitalario.
Como consecuencia del impacto, los cinco ocupantes de la furgoneta han fallecido, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar.
Tras el accidente, la autopista ha quedado totalmente cortada al tráfico y se han generado importantes retenciones en la zona, donde la circulación está siendo desviada por la AP-1.
La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.
- Investigado un vecino de Moncofa en Onda por exceder la velocidad y por llevar 40 cajas de melocotones supuestamente robadas
- El desgarrador relato de la pelea de menores en el IES Ribalta de Castellón: 'La niña estaba indefensa, le podrían haber matado
- La orquesta más famosa de España actuará este verano en un pueblo bonito de Castellón: precios y entradas
- Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
- Aparatoso accidente entre un camión y un coche que iba en dirección contraria en la rotonda de la Silla en Castelló
- Una profesora de Lengua Castellana en huelga acude a la Jaume I para apoyar a sus alumnos en la Selectividad
- La castellonense Amparo estaba durmiendo, la despiertan desde El Hormiguero y gana 12.000 euros
- Los globos aerostáticos tendrán un protagonismo especial en el III Festival del Viento de Castelló