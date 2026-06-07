Gelves
Muere electrocutado un joven de 17 años en Sevilla al salir de una piscina
El Ayuntamiento gelveño ha lamentado el fallecimiento del menor y ha declarado tres días de luto
Domingo Díaz
José Luis López, joven de 17 años natural de Gelves, ha fallecido este sábado al recibir una descarga eléctrica al salir de una piscina en la localidad sevillana. Así lo ha apuntado la Guardia Civil a El Correo de Andalucía. La investigación se centra en saber qué elemento eléctrico pudo tocar el menor tras bañarse.
El consistorio Gelveño lamentó el "triste fallecimiento" de este vecino menor de edad y trasladó su más sincero pésame a los familiares y allegados. "Debido a esta triste noticia, se suspende la agenda municipal de eventos previstos para los próximos días, entre ellos el IV Festival Flamenco", informó el Ayuntamiento.
Este domingo, el Ayuntamiento también ha explicado que se declararán tres días de luto en la localidad, desde hoy hasta el próximo martes. "Por ese motivo, las banderas ondearán a media asta en la Casa Consistorial", señaló el gobierno local.
Según ha apuntado la agencia Efe, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena se ha hecho cargo de la investigación y está a la espera de los resultados de la autopsia.
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