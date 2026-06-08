Un perro de raza peligrosa arranca un trozo de oreja a una mujer y hiere a otras dos y a un niño de 4 años

Tres mujeres y un niño de 4 años resultaron heridos, una de ellas de gravedad tras perder parte de una oreja, el pasado viernes en el barrio Virgen de la Salud de Elda por el ataque de un perro de una raza catalogada como potencialmente peligrosa, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.

La agresión se produjo sobre las cinco de la tarde en la calle Pitágoras, situada frente a las vías del tren. En ese momento, el animal estaba siendo paseado sin correa ni bozal por una mujer de 44 años que no era la propietaria. Por razones que se desconocen, el propio perro terminó atacándola y le arrancó parte de una oreja.

Además, otras dos mujeres, madre e hija, sufrieron por parte del mismo animal lesiones en el antebrazo, mientras que un menor de 4 años resultó herido en los hombros, la espalda y las nalgas. No ha trascendido como fue la secuencia del ataque del animal y si empezó atacando primero al niño y después a las mujeres.

Problemas con el animal

La propietaria del perro, de 23 años, apareció después de lo ocurrido. El can cuenta con chip y también tiene pasaporte. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Según las mismas fuentes, no es la primera vez que este animal protagoniza episodios agresivos en la calle Pitágoras.

De hecho, vecinos de la zona, que han preferido mantener el anonimato, han asegurado a este diario que ya habían tenido problemas con el perro. "Sabía que antes o después iba a pasar algo", ha señalado uno de ellos. Igualmente, describen al animal con "la cabeza muy grande" y de color blanco con manchas.

Los residentes explican que cuando otras personas se acercaban a la calle y veían al perro suelto "se daban la vuelta". También indican que la persona que lo paseaba ya había tenido incidentes anteriores y que en ocasiones había otros perros sueltos y sin control.

Episodios relacionados

En los últimos meses, Elda ha registrado otros episodios violentos relacionados con perros. De hecho, la Policía Local denunció el pasado mes de abril a la propietaria de dos perros de gran tamaño que supuestamente intentaron atacar a una persona en la partida Cuesta de la Bodega, en la zona de Camara, tras dejarlos sueltos y sin vigilancia.

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Este suceso se suma a otro ocurrido a finales de marzo, cuando una senderista sufrió un grave ataque en la zona de la Rambla de la Melva, que le provocó heridas de consideración en el tobillo izquierdo.