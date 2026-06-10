Cuatro personas detenidas por emplear en València y Algemesí a trabajadores en situación irregular

La condición humana no tiene límites. Dos mujeres y dos hombre, de entre 23 y 53 años de edad se aprovechaban de seres humanos empleándolos sin contrato ni alta en la Seguridad Social en una barbería y en campos agrícolas de Algemesí.

La primera operación de los agentes de la Policía Nacional tuvo lugar en una barbería de València a raíz de una denuncia presentada en la comisaría de Abastos por una posible víctima de un delito contra los derechos de los trabajadores, asumiendo las pesquisas la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de València.

Tras analizar la documentación aportada, se llevó a cabo un control en la barbería junto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, comprobando que el trabajador se encontraba en situación regular pero carecía de contrato de trabajo, percibiendo un salario inferior al reconocido en el convenio. Por tales hechos, se procedió a la detención de la propietaria y el encargado del establecimiento, como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Recolectando naranja sin contrato

La otra operación de la Policía Nacional se llevó a cabo por parte de agentes adscritos a la Comisaría Local de Alzira-Algemesí, tras ser informados por la Policía Local de Algemesí sobre una actuación en un campo agrícola. En el lugar se había localizado a una cuadrilla integrada por diez trabajadores que se encontraban recolectando naranjas, comprobando que estaban en situación irregular.

Durante las primeras gestiones de investigación llevadas a cabo por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de esta localidad, los agentes verificaron dichas informaciones, comprobando que los diez trabajadores carecían de autorización administrativa para realizar cualquier actividad laboral y por tanto tampoco poseían contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social.

Un euro por capazo

Asimismo, los investigadores localizaron a los autores –una pareja– quienes realizaban funciones de encargados o capataces, pudiendo determinar que su modus operandi consistía en la captación de trabajadores extranjeros, todos ellos en situación irregular, para luego transportarlos en vehículos hasta campos de naranjas donde realizaban tareas de recolección, abonándoles un euro por capazo –salario muy inferior al estipulado en el ámbito de los trabajos agrícolas–. Por ello, se detuvo a un hombre y a una mujer como responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores.

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