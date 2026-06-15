Una riña vecinal por una fiesta con la música alta acaba con un tiroteo, tres heridos y nueve detenidos en Alicante

Una disputa vecinal en Alicante por las quejas a causa de una fiesta con la música alta desde el día anterior acabó este domingo por la mañana con una riña entre un hombre que llegó a efectuar varios disparos y ocho jóvenes que se enfrentaron al vecino que les llamó la atención a las ocho de la mañana. Al final hubo tres personas heridas, ninguna de ellas por arma de fuego, y la Policía Nacional realizó nueve detenciones, entre ellas la de los tres lesionados y la del autor del tiroteo, según han informado a este diario fuentes cercanas a la investigación policial.

Los hechos sucedieron en el barrio Juan XXIII Segundo Sector de Alicante. Sobre las ocho de la mañana la sala del 091 de la Policía Nacional fue alertada de una pelea con armas blancas entre un ciudadano español y varios sudamericanos en la calle Beniardá. Varios coches radiopatrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazaron con urgencia al lugar y cuando estaban llegando escucharon varias detonaciones.

Una vez en el lugar, los agentes se encontraron a numerosas personas exaltadas en la vía pública, alguna de ellas sangrando. Con una escena de piedras, cristales rotos, manchas de sangre y varios vehículos con impactos de bala, los agentes reclamaron a todas las personas que no se movieran y cuando dirigieron las culpas de los disparos hacia un ciudadano español que estaba en su casa subieron al domicilio algunos efectivos policiales.

Pistola en el balcón

Los agentes exigieron a esta persona que saliera y tras preguntarle donde tenía el arma les indicó que estaba en el balcón, junto a una navaja. La Policía Nacional intervino al detenido una pistola Glock del calibre 9 mm y el sospechoso trató de justificar lo ocurrido con sus vecinos de la casa contigua. Así, afirmó que estaban de fiesta desde las cuatro de la tarde del sábado y sobre las ocho de la mañana del domingo les llamó la atención porque tenían la música muy alta y sus hijos no podían dormir.

A partir de ese momento, se produjo una disputa vecinal en la que se gritaban de un balcón a otro y el hombre español temía que iban a saltar a su domicilio, de ahí que realizara varios disparos. Asimismo, asegura que recibió diferentes amenazas de muerte por parte de sus vecinos, como "vamos a rajar a tu mujer" o "los colombianos no tenemos escrúpulos para descuartizar a tus hijos".

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Tanto el autor de los disparos como sus vecinos, cuatro hombres y cuatro mujeres de origen colombiano, fueron detenidos por la riña y trasladados a las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante, donde el Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial está instruyendo las diligencias correspondientes. Tres de los arrestados fueron trasladados antes a un centro sanitario para ser atendidos de lesiones, ninguna de ellas por arma de fuego, según fuentes cercanas al caso.