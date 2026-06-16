Un hombre mata a otro a cuchilladas tras una reyerta en Valencia

Un hombre ha muerto a cuchilladas a manos de otro tras una reyerta multitudinaria en Aldaia con seis personas implicadas. Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local han detenido a dos de las seis personas, una de ellas es el autor material del homicidio, y tres serían testigos. El suceso ha tenido lugar poco antes de las doce de la mañana de este martes. Al parecer, la agresión mortal, la segunda en Valencia con arma blanca en menos de 24 horas, se ha producido en una nave ocupada, en el número 9 de la calle de las Encrucijadas del citado municipio de l'Horta.

Todo apunta a que víctima y agresor se han enzarzado en una discusión por razones que aún no han trascendido. Al parecer, uno de los ocupas de la nave, testigo de los hechos, ha sido quien ha dado el aviso al 112. Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Aldaia se han desplazado hasta el lugar.

Según ha podido saber Levante-EMV, la Guardia Civil mantiene en estos momentos la zona donde se encuentra el autor de los hechos acordonada, pues se habría refugiado en el interior de la nave.

Da la casualidad de que el operativo policial está coincidiendo con la salida del alumnado del IES Salvador Gadea de Aldaia, muy próximo a la nave.

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