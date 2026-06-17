Investigación
Detienen a un hombre de 39 años por agredir sexualmente a una menor en una lonja de Basauri (Vizcaya)
El individuo se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Bilbao
Un hombre, de 39 años, ha sido arrestado como presunto autor de una agresión sexuala una menor durante la madrugada del pasado sábado en una lonja de Basauri (Vizcaya).
Según ha informado el departamento de Seguridad, tras haberse presentado una denuncia, la Ertzaintza inició una investigación para localizar al presunto agresor, cuya detención se produjo finalmente este martes.
El individuo se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.
- Encuentran un cadáver en la nevera de una vivienda de Castelló
- Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
- Las implicadas en la agresión en un coche de Almassora se denuncian mutuamente: 'Todo viene de atrás
- Agrio final para un gigante citrícola de Castellón: entra en fase de liquidación
- Dos centros privados y tres públicos sacan las mejores notas de la Selectividad en Castellón
- Muere un hombre en el hotel Silene del Grau de Castelló
- De cantar ante el Papa a actuar en Vila-real: el cabeza de cartel que llegará lanzado a las fiestas de septiembre
- Irene Barceló, la piloto de Castellón que iba para médica pero acabó en la cabina de Ryanair: 'Es una carrera cara, pero la inversión vuelve