Emergencia en la playa l'Almadrava de Benicàssim tras la parada de un hombre de 83 años

Un hombre de 83 años ha sufrido este miércoles a mediodía una parada cardiorrespiratoria mientras se encontraba en la playa l’Almadrava de Benicàssim. El suceso ha ocurrido en la zona de baño asistido, donde los socorristas han intervenido de inmediato al detectar la emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia y una unidad del SAMU, cuyos sanitarios han continuado con las maniobras de reanimación para intentar recuperar las constantes vitales del afectado.

Según las primeras informaciones, el hombre estaba en la playa acompañado por un grupo de personas procedentes de Madrid cuando ha sufrido el episodio médico. Al parecer, podría tratarse de un infarto, según las primeras hipótesis.

La intervención ha generado gran expectación entre los bañistas que se encontraban en ese momento en la zona, mientras los equipos sanitarios trabajaban para estabilizarlo.

A la espera de confirmación oficial sobre su evolución, el dispositivo de emergencia continuaba activo aproximadamente una hora después del aviso.

Hasta el lugar también se han desplazado patrullas de la Policía Local de Benicàssim.