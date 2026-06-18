Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa
El trágico episodio ocurrió sobre las siete de la mañana en la avenida de Torcuato Fernández Miranda de Gijón
C. T.
Un joven de 16 años falleció este miércoles al precipitarse por la ventana de casa de un edificio ubicado en la avenida de Torcuato Fernández Miranda, en un bloque entre las calles Pintor Carreño Miranda y Pintor Martínez Abades de Gijón.
El trágico episodio ocurrió sobre las siete de la mañana. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y también personal sanitario, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida al joven gijonés.
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Ayuda contra el suicidio
En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.
Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.
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