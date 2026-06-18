Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa

Un joven de 16 años falleció este miércoles al precipitarse por la ventana de casa de un edificio ubicado en la avenida de Torcuato Fernández Miranda, en un bloque entre las calles Pintor Carreño Miranda y Pintor Martínez Abades de Gijón.

El trágico episodio ocurrió sobre las siete de la mañana. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y también personal sanitario, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida al joven gijonés.

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