Un menor de 15 años, detenido por agredir sexualmente a una chica de 19 a traición en la playa de València

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor de edad como presunto autor de una agresión sexual con acceso carnal cometida en la playa de la Malva-rosa de València, durante la celebración de la Noche de San Juan. El arrestado ya ha sido entregado a la Fiscalía de Menores, que ahora deberá decidir si se le aplica o no alguna medida cautelar previa al juicio.

Los hechos, según ha podido saber Levante-EMV, se produjeron en torno a las tres de la madrugada, cuando la playa estaba aún abarrotada de gente. En un momento determinado, el ahora detenido aprovechó que se encontraba al lado de su víctima para introducir a traición la mano por debajo de la falda y cometer la violación.

La joven, una chica de 19 años natural de València, reaccionó de inmediato y acudió en busca de ayuda, alertando a la Policía Nacional de lo que acababa de suceder. Agentes del citado cuerpo policial que formaban parte del dispositivo especial para dar seguridad a los miles de asistentes a la celebración playera de la llegada del solsticio de verano acudieron al lugar indicado por la joven y detuvieron al presunto violador.

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Cuatro puntos violeta

Al parecer, se trata de un adolescente de 15 años de edad, natural de Bielorrusia, y de momento se desconoce si formaba parte del grupo de amigos de la víctima o si simplemente se sentó a su lado con la intención de cometer la agresión sexual.

La joven fue informada por los agentes de la conveniencia de formalizar la denuncia, a lo que la chica accedió, por lo que estaba previsto que acudiese a una comisaría a lo largo de este miércoles para presentar formalmente esa denuncia y seguir los trámites habituales en casos de agresión sexual.

Este año 2025, el Ayuntamiento de València, encargado de diseñar el dispositivo de seguridad en las playas, había previsto cuatro puntos violeta para atender, asesorar y ayudar a mujeres víctima de un delito sexual de cualquier índole, aunque no ha trascendido si la joven víctima de esa violación acudió a uno de ellos o buscó directamente a la Policía.

43 detenidos en total

El menor de 15 años es uno de los 40 detenidos por la Policía Nacional durante ese dispositivo de seguridad desplegado en las playas de València durante la Noche de San Juan. Entre esos 40 detenidos, también hubo dos que lo fueron por delitos relacionados con la violencia machista y cuatro más por uso de objetos peligrosos durante una reyerta -hubo nueve peleas en distintos puntos de la ciudad-, ocurrida a las puertas de un local de ocio. En todo caso, la mayor parte de las detenciones de la Policía Nacional lo fueron por tráfico de drogas y por hurtos, uno de los delitos que más se repiten en las playas de València, tanto de día como de noche.

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A las 40 detenciones llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional, se le suman otras tres practicadas por la Policía Local de València, que desplegó un importante operativo tanto en la playa de la Malva-rosa como en la del Cabanyal. Uno de ellos lo fue por violencia de género, otro, por violencia doméstica, y el tercero, por hurto. En cuanto a delitos de tipo sexual, la Policía Local atendió a cuatro víctimas de agresión sexual que requirieron su ayuda.